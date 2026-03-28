Claudia Sheinbaum defiende el nombre de Golfo de México ante dichos de Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum de visita en Sombrerete, Zacatecas, el sábado 28 de marzo de 2026.. Foto: Presidencia de la República

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En su gira por Zacatecas, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el nombre del Golfo de México, luego de que el día de ayer en una cumbre de inversionistas en Miami, Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que recibió una llamada de la mandataria federal sobre el cambio de nombre.

En su visita al municipio de Sombrerete en Zacatecas, al cierre de su discurso, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no quiere conflicto contra Estados Unidos, ya que son socios y que quiere a los mexicanos que viven allá, pero recordó los dichos de Donald Trump sobre nombrar al Golfo de México como Golfo de América, por lo que le preguntó a los asistentes: "¿Cuál es el nombre del Golfo?".

A lo que respondieron: "Golfo de México".

“¡Cierro con esto! Y no es conflicto ni mucho menos, ni queremos nosotros ningún problema con el gobierno de Estados Unidos. Somos socios, queremos a nuestros hermanos que viven allá, los defendemos, pero ayer, otra vez dijeron que el Golfo se llamaba Golfo de América. ¿Cómo se llama el Golfo? (México) ¿Golfo de? (México) ¿Golfo de? (México) ¡Que viva Zacatecas! ¡Que viva Sombrerete! ¡Que viva México! ¡Que viva que viva México!”, expresó la mandataria federal.

El día de ayer en la cumbre, Donald Trump afirmó que el cambio de nombre del Golfo de México lo realizó en una hora e incluso recibió una llamada de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el cambio de nombre a Golfo de América.