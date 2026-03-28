Cuauhtémoc Blanco llegó al México vs Portugal en camioneta sin placas

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Pese a que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que no habría estacionamiento para los asistentes al partido entre México y Portugal, el diputado morenista, Cuauhtémoc Blanco, pudo acceder al estadio en una camioneta.

En redes sociales, circula un video del diario "24 horas" en el que se observa la llegada del diputado federal en una camioneta sin placas y su acceso al estadio sin ser cuestionado por el vehículo

Previo al inicio del partido de preparación para el Mundial 2026 entre México y Portugal, el exfutbolista acudió y entró al estadio en la camioneta, pese a que ningún aficionado pudo acceder con automóvil particular.

Previamente, la jefa de Gobierno señaló que no iba a haber estacionamiento para autos particulares en el estadio por lo que se implementó un esquema de movilidad especial para el partido y se habilitaron rutas especiales de transporte y puntos de traslado desde distintas zonas de la capital.