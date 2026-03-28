Félix Salgado Macedonio acusa nepotismo en la dirigencia de Morena (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador Félix Salgado Macedonio arremetió contra la dirigencia de Morena por el estatuto sobre el nepotismo que le impide contender por la gubernatura de Guerrero, que ahora ocupa su hija, Evelyn Salgado.

En un video publicado en su cuenta en Facebook, el legislador morenista afirmó que es una contradicción el estatuto sobre el nepotismo, pues en Morena también se debería prohibir tener a familiares en el gobierno.

“Yo tengo un impedimento. Tengo el impedimento de que un estatuto a mí me prohíbe. ¿Por qué? Porque mi hija es gobernadora. Pero fíjese qué paradoja de los que me fustigan, los que me critican. ¿Es que estamos en contra del nepotismo? Sí, pues, pero tienes a toda tu familia en el poder.

“Ahí hay una para una controversia, una contradicción. Hay que ser derechos ¿Estamos contra el nepotismo? Pues ningún familiar en el poder, es el nepotismo”, dijo.

Aunque no la menciona, el senador aparentemente se refirió a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, ya que su hermana, Bertha Alcalde Luján, es titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En días recientes, Luisa María Alcalde insistió en que no otorgarán candidaturas de Morena para la elección de 2027 a familiares de quienes actualmente son gobernantes.

El mensaje fue para militantes morenistas que buscan una candidatura para una gubernatura, como Saúl Monreal en Zacatecas, quien ha insistido en que quiere aparecer en las listas de las encuestas, así como para el senador guerrerense, Félix Salgado Macedonio.

La reforma aprobada en el Congreso el año pasado sobre nepotismo establece que ningún familiar puede contender por una gubernatura hasta el 2030, sin embargo, la dirigencia de Morena fijó un estatuto para que ningún afiliado a su partido intente contender en el 2027.