La Marina localiza embarcaciones que desaparecieron cuando se dirigían a Cuba

Los catamaranes fueron localizados por un avión de reconocimiento. Foto: Semar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Marina (Semar) reportó que ya localizó a las dos embarcaciones que se encontraban desaparecidas cuando realizaban un viaje de México a Cuba con ayuda humanitaria.

En su cuenta en la red social X, la Semar informó que las embarcaciones tipo catamarán, con un total de nueve tripulantes a bordo, fueron localizadas a 80 millas náuticas al noroesta de La Habana, Cuba. Su detección se logró gracias a un avión de reconocimiento de la Marina.

Informó además que mantiene comunicación vía radio con sus tripulantes y que un buque ya se dirige al sitio donde se encuentran.

Los veleros partieron de Isla Mujeres el viernes de la semana pasada y debían haber llegado entre el martes y miércoles a Cuba.