La Marina localiza embarcaciones que desaparecieron cuando se dirigían a Cuba

Cuba
La Marina localiza embarcaciones que desaparecieron cuando se dirigían a CubaLa Semar informó que las embarcaciones tipo catamarán fueron localizadas a 80 millas náuticas al noroesta de La Habana, Cuba.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Marina (Semar) reportó que ya localizó a las dos embarcaciones que se encontraban desaparecidas cuando realizaban un viaje de México a Cuba con ayuda humanitaria.
En su cuenta en la red social X, la Semar informó que las embarcaciones tipo catamarán, con un total de nueve tripulantes a bordo, fueron localizadas a 80 millas náuticas al noroesta de La Habana, Cuba. Su detección se logró gracias a un avión de reconocimiento de la Marina.
Informó además que mantiene comunicación vía radio con sus tripulantes y que un buque ya se dirige al sitio donde se encuentran.
Los veleros partieron de Isla Mujeres el viernes de la semana pasada y debían haber llegado entre el martes y miércoles a Cuba.
#ÚltimaHora ??— SEMAR México (@SEMAR_mx) March 28, 2026
La Secretaría de Marina informa que una aeronave de la Armada de México localizó a las embarcaciones tipo catamarán que se estaban buscando en el Caribe.
Fueron localizados a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba.
Un buque de esta Institución ya se… pic.twitter.com/Vg8UeRTN4R