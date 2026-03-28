“¿Saben pintar paredes?”, reclutan a trabajadores previo al México vs Portugal

Operativo de seguridad afuera del Estadio Banorte, previo al México vs. Portugal, el sábado 28 de marzo de 2026. Foto: Sara Pantoja

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Siete horas antes de su reinauguración con el juego entre las selecciones de México y Portugal, en los alrededores del estadio Azteca se ofrecía contratación de empleados de limpieza y mantenimiento; así como reventa de boletos.

Además, un colectivo a favor del consumo de marihuana intentó manifestarse en el puente peatonal que lleva al coloso.

Alrededor del mediodía, al caminar por el puente peatonal y la acera frente al llamado “Coloso de Santa Úrsula”, Proceso encontró al menos a tres personas que, discretamente, ofrecían boletos para entrar al partido que se jugará a partir de las 19:00 horas.

Un aficionado que se tomaba fotos frente al estadio comentó que le ofrecieron un boleto por 2 mil pesos en la zona más alta del inmueble deportivo, pero lo dudó y no lo compró.

El señor Martín Martínez llegó al “Azteca” con su playera de la Selección mexicana y una réplica pequeña de plástico del coloso de Santa Úrsula que compró por 150 pesos en el centro de la ciudad. No traía boleto para entrar, pero confió: “ahorita es temprano para que lleguen los de reventa”.

El señor Martín Martínez luce su réplica del estadio que compró por 150 pesos en el centro de la ciudad. No trae boleto para entrar al partido México vs Portugal. Foto: Sara Pantoja.

“¿Saben pintar paredes?”, ofrecen empleo para últimos toques del "Azteca"

Proceso también constató que, frente al estadio, sobre la banqueta de la Calzada de Tlalpan, un joven con playera que decía “Grupo Batia” ofrecía empleo inmediato, aunque eventual, de mantenimiento y limpieza dentro del estadio, a pocas horas de su reinauguración.

Frente a un grupo de seis mujeres, algunas de la tercera edad, explicó que si traían su credencial del INE podía meterlas de una vez al inmueble para comenzar a trabajar.

“¿Saben pintar paredes?, ¿No tienen problema en hacer eso?”, les preguntó.

Ellas se vieron entre sí, y asintieron.

La oferta era de contratación eventual: de las 12:00 a las 24:00 horas de este sábado, el pago era de 650 pesos; y de las cero horas al medio días del domingo, 750 pesos.

Todas lo dudaron, menos una, que dijo que le interesaba el turno nocturno y dijo que sí.

El joven insistió: “¿Alguien más se anima ahorita? Ya tengo 160 personas adentro y puede que si llegan a 200 me digan que hasta ahí. Si traen su INE las puedo meter ahorita mismo”.

“Si no nos quieren ver, nos van a oler”

Mientras vecinos y curiosos subían al puente peatonal que lleva al estadio Azteca para ver la remodelación y tomarse la histórica foto, unos diez integrantes del colectivo La Comuna 420, que promueven el consumo libre de mariguana, comenzó a manifestarse junto al barandal.

Exigían “espacios compartidos en igualdad, trato digno, posesión libre y cultivo libre (individual, compartido, asociado y solidario)”.

Grupo a favor del consumo de marihuana se manifiesta previo al partido México vs. Portugal. Foto: Sara Pantoja.

En pocos minutos, personal de la Secretaría de Gobierno capitalina se acercaron para pedirles que se quitaran de ahí, para no entorpecer el evento y les ofrecieron seguir su protesta abajo de las escaleras del puente.

Después de algunos alegatos, los jóvenes accedieron, se bajaron, colocaron una mesa con plantas de cannabis y comenzaron a fumar y a exponer sus argumentos.

“¡Hierba para sembrarla, libertad para fumarla! ¡Si no nos quieren ver, nos va a oler!”.

Además de los cientos de policías auxiliares, bancarios, turísticos y de la montada que rodeaba el estadio, dos binomios caninos del agrupamiento Zorros realizaban rondines de vigilancia en la zona.

Operativo de seguridad en los alrededores del estadio previo al partido México vs. Portugal en la CDMX, el sábado 28 de marzo de 2026. Foto: Sara Pantoja.

Del lado del mercado público de Huipulco, dos vendedores ambulantes de banderas de México intentaron comenzar a vender, pero personal de Gobierno se los prohibió.



(Con información de Carlos Enciso)