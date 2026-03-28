Secretaría de las Mujeres invita a concurso de dominadas de balón para ganar boleto del Mundial. Foto: Gobierno de Morelos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de las Mujeres recordó la invitación a todas las jóvenes futbolistas del país a participar en el concurso nacional “Representa a México en la inauguración del Mundial 2026”, para ganar el boleto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y asistir al partido inaugural de la justa futbolera el próximo 11 de junio.

La mandataria federal informó que alrededor de 400 jóvenes se han inscrito al concurso, que fue lanzado el pasado 5 de marzo, para obtener el boleto 001 que le fue entregado de manera protocolaria para entrar al estadio Banorte.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México recordó que ella presenciará el evento de inauguración desde el Zócalo capitalino junto a la ciudadanía.

Según la Secretaría de las Mujeres, esta iniciativa impulsada por la jefa del Ejecutivo tiene como objetivo “reconocer el talento deportivo de las mujeres y brindarles una oportunidad histórica de representar a México en una de las justas deportivas más importantes del mundo”.

¿Cómo participar?

La Secretaría recordó la manera en que las interesadas pueden participar:

Las aspirantes deberán tener entre 16 y 25 años de edad.

El reto consiste en demostrar su técnica, control y pasión por el fútbol mediante un video en formato vertical, con una duración de dos minutos, realizando dominadas con el balón para mantenerlo en el aire la mayor cantidad de tiempo posible.

El registro

Para participar, se deben seguir los siguientes pasos:

Grabar su video de habilidad técnica.

Subirlo a la plataforma YouTube.

Registrar su participación y el enlace del video en la página oficial: mundialsocial.gob.mx antes del 10 de abril.

Después de que concluya el periodo de registro, un jurado de alto nivel se encargará de seleccionar a la ganadora que representará a México en este momento histórico.

Las juezas serán las figuras destacadas del deporte: la árbitra internacional Katia Itzel García, la futbolista Charlyn Corral, y la periodista Gabriela Fernández.

Y agregó que, con ese concurso, “el Gobierno de México reafirma su compromiso de visibilizar e impulsar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el deporte, donde además las jóvenes juegan un papel clave por el cambio cultural”.