Brugada inaugura exposición “Álbum Épico” junto Infantino, presidente de la FIFA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró en el museo Yancuic en Iztapalapa la exposición ‘Álbum Épico’ junto a Gianni Infantino presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

Previo al juego del día de ayer entre México y Portugal, Clara Brugada inauguró la exposición y afirmó que el futbol une, además que en los tiempos más difíciles del mundo siembra paz.

“Estoy contenta. Acabamos de salir de un evento maravilloso, en la inauguración de una exposición que tienen que venir a ver aquí al Museo de Young Quick, en Iztapalapa.

“Estoy muy contenta porque en el discurso de Gianni reconoció a las mujeres pioneras del 71, las mujeres que por aquí andan, las que hicieron el Mundial del 71, y nos hicieron subcampeones a México…. Gianni, estamos listos para el Mundial, aquí en esta ciudad maravillosa, la Ciudad de México. El futbol une. El futbol en los tiempos más difíciles del mundo siembra paz.”, dijo la jefa de gobierno

Por su parte, Gianni Infantino resaltó que el futbol une y afirmó que el día de ayer arrancó el Mundial en la capital mexicana.

“El futbol une al mundo, une a todos, niñas, niños, mujeres, hombres. Estamos aquí para celebrar este fantástico lugar, este museo, un lugar donde vamos a unir no solamente a la población de Ciudad de México y de México, pero del mundo entero.

“Y esto es fantástico, estamos aquí con las pioneras del futbol femenil, una emoción increíble, y lo vamos a disfrutar. El Mundial arrancó hoy en Ciudad de México. ¡Vamos!”, expresó.

En la inauguración estuve presente también Gaby Cuevas, representante de México ante la FIFA, y Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol.