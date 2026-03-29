Colectivo pide investigaciones colectivas para casos de desaparición de larga data en Piedras Negras

Integrantes de un Comité de la ONU e integrantes del Grupo Vida A.C. buscaron y localizaron diversas fosas clandestinas en el Ejido San Antonio del Alto, municipio de Matamoros, Coahuila, donde han logrado recuperar fragmentos óseos de personas desaparecidas. Foto: Joaquín Campos / Procesofoto / Coah.

SALTILLO, Coah., (apro) .- La desaparición de 16 mujeres el 29 de octubre del 2012, ocho de ellas de un mismo lugar y el resto en distintos sectores de Piedras Negras, debe investigarse como un patrón delictivo y no como hechos aislados, ya que se puede tratar de un modus operandi de la delincuencia organizada con vínculos a otros delitos como es la trata de personas, señaló Humberto Morales, representante del colectivo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.

El representante de FAMUN dio a conocer que, tras una reunión con la Fiscalía Especializada del estado en materia de desaparición de personas, le expusieron la necesidad de dejar de hacer investigaciones individualizadas, cuando los casos pueden estar relacionados.

El análisis de contexto será prioridad en estos casos para continuar con las investigaciones de desaparición de larga data.

“Pedimos a la Fiscalía que ya no se investiga individual, sino colectivamente y justo que se realice un análisis victimológico de las familias que también nos pueda ayudar para el proceso del acompañamiento y de la búsqueda de la justicia. Sería buscar un patrón de operación, porque no solo es el hecho de que realices una investigación en campo y lo pongas en papel, sino que esas investigaciones sean fructuosas”, comentó

La ciudad de Piedras Negras fue sede de innumerables hechos de violencia desde 2009. El grupo delictivo de Los Zetas se apoderaron del territorio, e incluso desde el reclusorio varonil realizaron diversos delitos y llevaron a cabo la masacre de Allende.

Desde esa época, la ciudad fronteriza se ubica como una de las que concentra la mayor cantidad de desapariciones en el estado, después de Saltillo y Torreón, con 769 casos de desaparición y de los cuales 145 son mujeres.

El colectivo de familias de personas desaparecidas presentó cuatro casos emblemáticos de desaparición; uno de ellos se relaciona con lo ocurrido con mujeres y el cual podría establecer un patrón de comportamiento de la delincuencia organizada en esa temporalidad.

“Si estas carpetas de investigación van avanzando bien con la Fiscalía, vamos a ir añadiendo otros casos que tengan esta coincidencia en temporalidad de la desaparición, porque tenemos casos que desaparecen en el mismo día, casi a la misma hora y que pueden acumularse para poder investigar y dar con el paradero de ellos y de los responsables", sostuvo.

El activista consideró que la vinculación con otros delitos graves, como es la trata de personas, no se puede descartar porque es un tema que ha tenido mucha relevancia en Piedras Negras. Recientemente se informó de la detención de una mujer dedicada a prostituir mujeres, pero Humberto Morales consideró que el gobierno estatal no le da énfasis a esta problemática.

Las mujeres desaparecidas en esa temporalidad tenían entre 18 y 26 años, por ello no se descarta que los hechos tengan conexión y hayan sido obligadas a realizar de forma forzada algunas labores para el crimen organizado.