La Iglesia en México lamenta que Israel prohibiera la misa de Domingo de Ramos en Jerusalén

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Iglesia católica de México rechazó que Israel prohibiera celebrar la misa de Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, situación que –resalta– hiere la libertad religiosa y la sensibilidad de millones de fieles en el mundo en el inicio de la Semana Santa.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) compartió el comunicado conjunto del patriarcado latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa en los que se relatan los hechos de este domingo.

Menciona que la Policía israelí impidió al patriarca latino de Jerusalén, Su Beatitud el cardenal Pierbattista Pizzaballa, jefe de la Iglesia católica en Tierra Santa, junto con el Custodio de Tierra Santa, el padre Francesco Telpo, entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, cuando se dirigían a celebrar la Misa del Domingo de Raus.

La Iglesia católica relató que fueron detenidos en el trayecto, mientras avanzaban de forma privada y sin ninguna característica de procesión ceremonial, y se les obligó a regresar.

Como resultado, y por primera vez en siglos, a los responsables de la Iglesia se les impidió celebrar la Misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro.

“Este incidente constituye un grave precedente y una falta de consideración hacia la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana que dirigen su mirada hacía Jerusalén”, expone el Episcopado.

Pide diálogo y fraternidad

El Episcopado en México hizo un llamado urgente a detener la violencia, rechazar el uso de la religión como justificación del conflicto y reconocer en todo ser humano a un hermano.

“Desde nuestra realidad en Mexico, donde la Iglesia trabaja activamente por la construcción de la paz, el diálogo y la reconciliación, este acontecimiento nos interpela y impulsa a renovar nuestro compromiso por una cultura del encuentro. Creemos firmemente que la paz no se construye desde la imposición o la violencia, sino desde el respeto, la justicia, el diálogo y la fraternidad”, aseveran.

Para finalizar, la Iglesia católica pidió que cesen los enfrentamientos, prospere la libertad religiosa y se atienda con caridad a quienes sufren las consecuencias de la guerra en Tierra Santa.

“En el inicio de la Semana Santa, este dolor que brota desde Tierra Santa resuena también en el corazón de la Iglesia en México. Lo que ocurre en Jerusalén no nos es ajeno: nos recuerda que la fe, la dignidad humana y la libertad religiosa deben ser siempre protegidas y promovidas”, destaca la CEM desde su cuenta de X.