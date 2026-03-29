Lluvias, granizo y frío azotarán en Semana Santa; este es el pronóstico por estado de lunes a jueves

Se prevén lluvias con chubascos en la Ciudad de México este lunes. Foto: Cuartoscuro / Galo Cañas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una Semana Santa cargada de lluvias con descargas eléctricas y probable caída de granizo en varias entidades del país.

Asimismo continuarán las bajas temperaturas con heladas e incluso posible caída de aguanieve en cimas montañosas, destaca el organismo de la Comisión Nacional del Agua en su pronóstico del 30 de marzo al 2 de abril.

Durante la noche del domingo y madrugada del lunes, la masa de aire polar asociada al frente frío número 42 modificará sus características térmicas, ocasionando viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec; y rachas de hasta 40 km/h en Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por otro lado, una vaguada en altura sobre la porción occidental del país, en interacción con canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional e ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, y la corriente en chorro subtropical, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua y Durango, lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Además, chubascos en Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Campeche; además de lluvias aisladas en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México.

Fuertes rachas de viento

Para el lunes, una circulación de baja presión y una vaguada en altura se desplazarán sobre el occidente y norte de México, en interacción con canales de baja presión en el interior del país, y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán fuertes rachas de viento, descenso de temperatura y la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en estados del oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán; y con posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro del territorio nacional.

A su vez, durante la noche, hay posibilidad de caída de aguanieve en cimas montañosas con altitudes superiores a los 4 mil 200 metros sobre el nivel del mar del occidente, centro y oriente de México.

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco en la región, así como frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y lluvias con chubascos en la Ciudad de México; ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 16 a 18 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 31 de marzo al jueves 02 de abril)

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, una vaguada en altura se desplazará desde el norte y occidente del territorio nacional, cruzando el centro y oriente del país hasta el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con canales de baja presión en el interior del país, la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, ocasionarán descenso de temperatura, fuertes rachas de viento y la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

A su vez, durante la mañana del martes, hay posibilidad de caída de aguanieve en cimas montañosas con altitudes superiores a los 4 mil 200 msnm del centro y oriente de México.

Una línea seca se establecerá sobre el norte de México, en interacción con corriente en chorro subtropical y la proximidad de un frente frío, generarán fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país, así como chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Riesgos

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el lunes 30 de marzo:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Colima, Guerrero, Ciudad de México, Morelos y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur y Tamaulipas.

Probabilidad de caída de aguanieve, durante la noche: zonas montañosas con altitudes superiores a 4 mil 200 metros sobre el nivel del mar del occidente, centro y oriente del país

Pronóstico de temperaturas para el lunes 30 de marzo:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Pronóstico de viento para el lunes 30 de marzo:

Viento de componente norte de 20 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí; de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: Golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: Costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Martes 31 de marzo:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Tabasco y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco y Colima.

Probabilidad de caída de aguanieve, por la mañana: zonas montañosas superiores a 4,200 msnm del centro y oriente del país.

Viento de componente norte de 15 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Puebla.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec, costas de Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Michoacán (oeste) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Miércoles 01 de abril:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua; de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Chihuahua (suroeste), Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Jueves 02 de abril: