“No voy a perder la fe”: Ceci Flores aún no confirma si los restos hallados son de su hijo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La madre buscadora de Sonora, Ceci Flores, informó que aún no está confirmado que los restos que encontró el pasado martes sean de su hijo Marco Antonio, desaparecido en 2019.

En un videomensaje en sus redes sociales, la madre buscadora detalló que las autoridades le explicaron que, debido al tiempo en que los restos estuvieron expuestos, así como en las condiciones en las que fueron encontrados, se ha dificultado la obtención de un perfil genético concluyente.

“Las autoridades nos han explicado que, debido al tiempo en que los restos estuvieron expuestos, las condiciones en las que fueron encontrados han dificultado la obtención de un perfil genético concluyente. Hasta el momento, no se han logrado resultados positivos de ADN que permitan confirmar de manera oficial la identidad, mismos que posiblemente correspondan a mi hijo, Marco Antonio Sauceda Rocha.

“Este proceso científico requiere de tiempo, cuidado y precisión, por lo que se nos ha indicado que los resultados podrían tardar algunos días más. Como familia, nos mantenemos a la espera de un resultado positivo que nos permita tener certeza y, sobre todo, darle a Marco Antonio una digna sepultura”, escribió.

“Merezco un hijo completo”

Ceci Flores agradeció la comprensión, respeto y la solidaridad de la sociedad, así como a los medios de comunicación en este momento tan sensible.

“Me han estado dando la información del por qué no se ha podido sacar el ADN de los huesos. La verdad que están muy desgastados, muy descalcificados… entonces vamos a esperar, no voy a perder la fe, voy a seguir de pie”, dice en el video.

También aseguró que sigue en la lucha por recuperar los demás restos.

“No es ni la mitad del cuerpo de mi hijo, que yo sé que es mi hijo el que se encontró (…) Por lo menos merezco un hijo completo, no un hijo a medias”, declaró.