Sergio Mayer se destapa para la jefatura de Gobierno de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado de Morena, Sergio Mayer, se destapó como aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pese a las críticas que recibió tras dejar su curul en la Cámara de Diputados para participar en un reality show.

En entrevista para el canal de YouTube del periodista José Luis Guerra, el también actor no descartó la aspiración de ser presidente de Mexico. Pero antes, dijo, le gustaría ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

–¿Cuál es tu mayor ambición política? Y me refiero a la mayor, ¿Quieres ser jefe de gobierno del Distrito Federal?

–Me encantaría ser jefe de Gobierno.

–¿ O ser presidente de México?

–Primero me encantaría ser jefe... bueno, me gustaría ir por pasos.

–¿Cuándo te ves en la jefatura de Gobierno?

–No sé, por lo menos en... no es en ésta. Tiene que ser por lo menos en unos 12 años. Tengo la edad perfecta para seguirme preparando en dos periodos más sexenales. Creo que puedo lograrlo y seguir trabajando y seguirme preparando.

(Minuto 45)

El actor recibió duras críticas por haber dejado su curul para participar en el reality show La Casa de los Famosos. Sin embargo, permaneció en el programa de televisión menos de un mes y regresó a ocupar su curul en San Lázaro.

?? Sergio Mayer quiere gobernar la Ciudad de México



?? Revela aspiración, pero dice que esperará 12 años#ÚltimaHora #CDMX #Política #Morenapic.twitter.com/prvXOsuv0V — Soledad Durazo Barceló (@SoledadDurazo) March 29, 2026

Incluso, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena intentó suspender sus derechos partidarios por la imagen negativa que proyectó tras ausentarse para participar en el reality show.