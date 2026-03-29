Sheinbaum conmemora el bicentenario de Margarita Maza de Juárez; enaltece a mujeres de la historia

La presidenta Claudia Sheinbaum al conmemorar el bicentenario del natalicio de Margarita Maza de Juárez en el Museo Panteón de San Fernando. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al conmemorar el bicentenario del natalicio de Margarita Maza de Juárez en el Museo Panteón de San Fernando, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a honrar a todas las mujeres de la historia ya que afirmó que, con su lucha cotidiana y extraordinaria, han sostenido y transformado a México.

La presidenta afirmó que Margarita Maza de Juárez fue la prueba viva de que el amor por la patria lo puede sostener todo: ya que entre 1864 y 1867 desde Nueva York defendió la causa republicana y con determinación hizo comprender que México libraba una lucha digna y legítima por su libertad.

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Por lo que resaltó que al rescatar la historia permite reconocer las trayectorias de las mujeres y nombrarlas con la misma dignidad y profundidad que a sus contrapartes masculinas, ya que reconocerlas es un acto de justicia y de visibilización.

Margarita, primera Embajadora Histórica de México; como la primera mujer presidenta, te nombro y con ello enaltecemos tu legado, que resuena con más fuerza que nunca.

“Con admiración infinita te rendimos tributo y ofrecemos un reconocimiento que no conoce el paso del tiempo; pero al evocarte no te nombro sola, te nombro junto a todas ellas: mujeres valientes, compañeras incansables, madres, hijas, esposas, heroínas silenciosas y visibles que han dado forma a nuestra patria con sus manos, su inteligencia y su amor. Desde los hogares hasta las aulas, desde los campos hasta las ciudades, e incluso más allá de nuestras fronteras, las mujeres han sostenido y transformado este país que tanto amamos.

Foto: Miguel Dimayuga

Además, la mandataria federal enfatizó que al honrar a Margarita Maza de Juárez también se honra a todas las mujeres, porque en su la lucha cotidiana y extraordinaria, en la lucha cotidiana y extraordinaria, en su entrega y en su memoria, late el corazón eterno de la nación.

En la ceremonia, también estuvieron presentes de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; así como de los secretarios de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; de Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

Quienes montaron guardia de honor en la tumba de Margarita Maza y del presidente Benito Juárez García y develaron una placa conmemorativa al nacimiento de la primera Embajadora Histórica de México.