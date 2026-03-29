SRE exige investigación tras la muerte de otro mexicano en custodia del ICE

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rocía con gas pimienta a un manifestante frente al edificio federal Bishop Whipple, el lunes 12 de enero de 2026, en Minneapolis. Foto: AP / Jen Golbeck

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pidió investigación por la muerte de un connacional este 25 de marzo mientras estaba en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En un comunicado, la SRE detalló que el consulado de México en San Bernardino fue notificado por autoridades migratorias que el connacional que estaba en custodia fue trasladado a un hospital en Victorville, donde falleció, sin determinar la causa de muerte.

También informó que el Consulado de México en San Bernardino activó el protocolo consular designado, estableciendo contacto con la familia del connacional para brindar la asistencia y acompañamiento consular correspondiente.

Y que el Consulado de México en San Bernardino se mantiene comunicación con las autoridades pertinentes para conocer la causa de muerte, expediente médico completo y circunstancias previas con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró el llamado a las autoridades responsables para que estos casos no continúen y demanda una revisión inmediata del centro de Adelanto, por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia.

Para finalizar, enfatizó que el Gobierno de México agotará todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática presente y la atención de este caso, reiterando su compromiso de velar por la protección y la dignidad de las personas mexicanas en el exterior.