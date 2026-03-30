Arreciarán lluvias, viento y frío este martes; alerta por descargas eléctricas y granizo

Lluvia este lunes en el Valle de Toluca. Foto: Cuartoscuro / Crisanta Espinosa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este martes seguirán las lluvias en la mayor parte del país, con posibles descargas eléctricas y granizo, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este 31 de marzo, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó temperaturas de entre -10 a 5 grados en casi la mitad del país y probable caída de aguanieve en cimas montañosas.

Para la noche del lunes y madrugada del martes, una circulación ciclónica en niveles medios y una vaguada en altura se desplazarán gradualmente sobre el occidente y norte de la República Mexicana.

En interacción con una línea seca en el norte y canales de baja presión en el interior del país, la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí y Jalisco.

Además, lluvias fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo; chubascos en Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Guerrero y Yucatán, y lluvias aisladas en Baja California y Tamaulipas.

A su vez, se prevé descenso de temperatura en el occidente, centro y oriente del país, así como posibilidad de caída de aguanieve en las cimas montañosas con altitudes superiores a los 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar de dichas regiones.

Las lluvias mencionadas se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de rachas fuertes de viento.

Posible caída de aguanieve

Para el martes, una circulación ciclónica en niveles medios y una vaguada en altura se desplazarán sobre el occidente, centro y noreste de la República Mexicana; en interacción con línea seca y canales de baja presión en el interior del país, la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, ocasionará fuertes rachas de viento y la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en estados del norte, occidente y sur de México; y con posible caída de granizo en estados del centro, oriente y sureste del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas.

A su vez, durante la mañana, hay posibilidad de caída de aguanieve, en las cimas montañosas con altitudes superiores a los 3,800 metros sobre el nivel del mar del centro y oriente del país.

Valle de México

Condiciones de cielo parcialmente nublado durante la mañana, con presencia de bruma y ambiente fresco en la región; así como ambiente muy frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México y la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 16 a 18 °C. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el martes 31 de marzo:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nayarit, Jalisco y Colima.

Probabilidad de caída de aguanieve, por la mañana: zonas montañosas superiores a 3,800 metros sobre el nivel del mar del centro y oriente del país.

Pronóstico de temperaturas para el martes 31 de marzo:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento para el martes 31 de marzo: