El gobierno de Sheinbaum se suma a demanda en EU contra ICE tras muertes de migrantes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum Pardo indicó que participará, a través de un “amigo de la corte”, o amicus curiae, en una demanda presentada por el Public Counsel de Los Ángeles contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, que busca “poner un punto final a las condiciones inhumanas e ilegales que enfrentan los migrantes recluidos en Adelanto, uno de los centros de detención migratoria más grandes de Estados Unidos”.

En el marco de una visita de Vanessa Calva Ruiz, la directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica, a California, una delegación diplomática tendrá reuniones con familiares de personas que fallecieron en el centro del ICE en Adelanto –operado por una empresa subcontratista llamada GEO Group--, lugar donde se han reportado las muertes de cuatro connacionales, por un total de 14 mexicanos muertos bajo la custodia del ICE desde el regreso de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos.

En una conferencia de prensa, Calva denunció que, hasta el momento, el ICE sigue sin dar la causa oficial de la muerte del connacional José Guadalupe Ramos Solano, quien falleció en el centro de Adelanto la semana pasada. “El gobierno de México ha solicitado esclarecer de manera urgente y exhaustiva los hechos, de manera que se deslinden las responsabilidades que ameriten”, dijo, y agregó: “el caso del señor José Guadalupe no es un hecho aislado, es el reflejo de una tendencia alarmante e inaceptable”.

Antonia Tovar, la esposa de José Guadalupe Ramos Solano, tomó la palabra y entre llantos insistió en que su marido “era un hombre muy trabajador y muy responsable”; Gloria Ramos, la hija de la pareja –de nacionalidad estadunidense--, habló en inglés y aseveró que “mi familia y yo merecemos la verdad sobre lo que sucedió a mi papá, quiero justicia por mi padre y quiero justicia por todas la familias ahí afuera, que viven la misma situación”.

Calva recalcó que las autoridades consulares de México han enviado comunicaciones con el ICE, pero que “a la fecha, no hemos recibido respuestas que garanticen la corrección de las condiciones que propician estos fallecimientos”.

“La reiteración y frecuencia de estas muertes (en Adelanto) son absolutamente inaceptables”, sentenció la alta funcionaria, quien agregó que “estos decesos revelan fallas sistémicas, insuficiencias operativas y posibles negligencias que contravienen a los propios protocolos y normas de los Estados Unidos, así como los estándares internacionales de derechos humanos”.

Abusos en centro de detención

Como parte de la estrategia del gobierno mexicano por incidir en la política antimigratoria implementada por el gobierno de Donald Trump, la Cancillería planteó que apoyará una demanda presentada contra el ICE en enero pasado por varias organizaciones defensoras de migrantes, que actúan en representación de cuatro personas privadas de su libertad, en la cual acusaron al ICE de perpetrar “abusos” en el centro de detención de Adelanto.

De acuerdo con la causa judicial, consultada por Proceso, este centro de detención se encuentra “en medio del desierto de Mojave”, en el condado de San Bernardino, y los migrantes recluidos ahí “son maltratados y su dignidad humana básica les es negada”. “En el centro de procesamiento de Adelanto, los individuos detenidos enfrentan condiciones peligrosas y abusos invasivos; las enfermedades y las infecciones son generalizadas, el moho crece sobre las paredes, y se niega a los individuos detenidos la alimentación suficiente, el agua potable, la atención médica adecuada y las especificidades por discapacidades.

En el documento, presentado el 26 de enero ante una corte de California, las organizaciones denunciaron “las condiciones insalubres, aislamiento punitivo, limitadas necesidades básicas incluyendo atención médica y de salud mental, acceso al aire libre, nutrición y agua adecuadas, así como condiciones de vida sanitarias” en los centros de detención migratoria del ICE.

La causa judicial plantea que los cuatro detenidos que presentan la demanda “buscan representar a todas las personas que son o serán detenidas en Adelanto”, con la intención de “terminar las condiciones ilegales e inconstitucionales en Adelanto y prohibir al (ICE) de violar sus derechos civiles, constitucionales y humanos”.

Los cuatro detenidos llevan entre dos y cuatro décadas viviendo en Estados Unidos, y tienen varios años recluidos en centros de detención del ICE, incluyendo los últimos meses en Adelanto, donde han tenido experiencias horrorosas, como un hombre apodado “L.T.”, que es hemipléjico y tiene un tumor en la espina dorsal, y no recibe atención médica; o Sevak Mesrobian, quien no siempre recibe medicamentos para su epilepsia, lo que le provoca crisis.

“Recientemente, mientras se encontraba hospitalizado y en una condición crítica debido a una crisis, lo tuvieron esposado del brazo y la pierna a la cama durante cinco días”, precisa el documento.

Durante la conferencia de prensa, que tuvo lugar en el Consulado de México en Los Ángeles, Vanessa Calva insistió en que “consideramos indispensable visibilizar esta realidad dolorosa e inaceptable, personas que perdieron la vida mientras se encontraban en centros de detención privados y que nada justifica las condiciones de procesamiento y de detención migratoria que derivaron en su muerte”.