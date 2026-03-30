Empresas privadas en Cuba han buscado a Pemex para comprar combustible: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Varias empresas privadas, incluidas cadenas hoteleras, buscar adquirir combustible a través de Petróleos Mexicanos (Pemex) para su operación en Cuba. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el anuncio llega en medio de las tensiones energéticas en la isla.

"Hay hoteles y otras empresas privadas en Cuba que requieren los combustibles. Están buscando a privados que les quieran llevar los combustibles, no necesariamente de gobierno a gobierno; hay privados (en México) que se han acercado a nosotros, por ejemplo, para poder comprarle combustible a Pemex y llevar a los privados de Cuba", informó.

Consultada sobre la posibilidad de retomar el envío de crudo mexicano a la isla caribeña, tras el ?anuncio de ?la ?llegada de un buque ?ruso a Cuba, afirmó que México tiene derecho a transportar el producto, sea por razones humanitarias o comerciales.

La mandataria señaló que México viene trabajando con el Gobierno de Cuba en sus distintos acuerdos comerciales, lo que "tiene que ver con el envío de petróleo".

Hay que recordar que México era junto a Venezuela uno de los principales proveedores de petróleo de Cuba hasta que el presidente Donald Trump, amenazó con imponer mayores aranceles a los países que enviaran combustible a la isla.

Cuba no recibe suministros de combustible desde enero, lo que ha agudizado una profunda crisis económica que ha dejado a la población sumida en largos apagones y en medio de un fuerte desabastecimiento de alimentos y medicinas.

Trump impuso un cerco energético a Cuba a comienzos de año con el propósito de presionar un cambio de modelo político. Dijo además que estaba dispuesto a “tomar” la isla, que atraviesa la peor crisis de su historia reciente.