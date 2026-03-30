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Ante el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, la versión oficial asegura que las playas están limpias y el daño es mínimo, pero Greenpeace y Oceana documentan afectaciones graves en arrecifes, manglares y fauna marina, cuestionando la falta de transparencia y el discurso gubernamental.
La falta de voluntad del Congreso de Guerrero ha mantenido sin armonizar con las disposiciones federales la ley estatal en materia de desaparición, pese a que Guerrero encabeza las cifras nacionales de fosas clandestinas y miles de cuerpos siguen sin identificar.