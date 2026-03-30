México tomará acciones de protesta contra EU por muerte de migrante en centro de detención: Sheinbaum. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México tomará acciones de protesta contra Estados Unidos luego de darse a conocer la muerte de un inmigrante mexicano en un centro de detención.

La ?mandataria no ?ofreció detalles sobre las medidas, sin embargo, dijo que se presentarían públicamente en breve. Pero adelantó que las medidas irán más allá de las notas diplomáticas que ya se han presentado en casos anteriores.

“Son varias acciones que vamos a tomar de protesta ante una muerte más de mexicano de un conocimiento en los Estados Unidos. Este centro de atención que hay unos ángeles ha tenido varios (casos de mexicanos muertos detenidos por el ICE)”, dijo.

Será la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) quien dará a conocer los detalles de las acciones que se seguirán.

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), un ?inmigrante mexicano falleció bajo ?custodia ?de las ?autoridades ?de ?inmigración estadounidenses en ?Los Ángeles el pasado 25 de marzo.

Basta recordar que la SRE informó la semana pasada que en el último año se han contabilizado 13 muertes de connacionales en estas circunstancias. El gobierno mexicano envió 14 comunicaciones diplomáticas para exigir investigaciones y recibió 12 respuestas.

Tras asumir el cargo en 2025 el presidente Donald Trump endureció su política migratoria y puso en marcha una campaña de deportaciones masivas y se comprometió a deportar a millones de inmigrantes ilegales. Por ahora, ICE ha tenido niveles récord de detenciones con más de 68 mil personas recluidas en los centros de detención.