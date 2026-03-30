Monreal prevé que Plan B de reforma electoral se vote el miércoles de la siguiente semana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, definió la ruta para la discusión del Plan B de reforma electoral.

En conferencia, el morenista detalló que habrá tres sesiones la próxima semana, comenzando el lunes, cuando se discutirá la Ley de Derechos de Autor.

“El Plan B, como ya sabe, está planteado ya… no sé si ya circulado en el dictamen, la Comisión de Puntos Constitucionales. La idea es que se reúnan el martes y el miércoles se dé la votación del Plan B en la Cámara de Diputados…

“El lunes próximo, dentro de ocho días, es el único dictamen que está propuesto a debatir. Recuerden: los tres días tenemos lunes, martes y miércoles sesión. El lunes es semipresencial, el martes es presencial y el miércoles es presencial.

“El lunes se está planteando esta ley; el martes el Plan B, que contiene tres artículos de la Constitución”, indicó.

Respecto a la Ley de Derechos de Autor, Monreal explicó que no se discutió el miércoles pasado porque ya eran las cinco de la mañana y en la Jucopo se acordó discutir la iniciativa el próximo lunes.

“El miércoles pasado fue muy pesada la sesión y estaba en el orden del día el desahogo de esta ley que tiene que ver con reformas a la ley laboral y a la ley de derechos de autor, propiedad industrial, derechos de autor. Sin embargo, eran las cinco de la mañana y decidimos en la Junta posponerla para el próximo lunes”, señaló.