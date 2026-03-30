Multarán a Cuauhtémoc Blanco por circular sin placas para ver el México vs Portugal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado morenista Cuauhtémoc Blanco será multado por circular sin placas mientras se dirigía al partido entre la selección mexicana de futbol y su similar de Portugal del sábado, pese a contar con la autorización para ingresar con un vehículo al perímetro denominado de “última milla” al estacionamiento del Estadio Banorte.

Previo al inicio del partido que marcó la reinauguración del recinto, una camioneta sin matrículas de circulación en cuyo interior se encontraba el exfutbolista, fue captada entrando a las instalaciones del estadio, en lo que fue considerado como un trato preferencial para el legislador en medio de las restricciones para llegar al escenario.

“El tema de la falta de placas de la camioneta es algo que vamos a sancionar con todo rigor”, adelantó el secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, quien justificó el arribo en un vehículo particular por parte de Blanco debido a que contaba con el permiso para hacerlo al dirigirse a un palco del inmueble, al igual que el resto de personas que acreditaron su ingreso a esa zona del “Coloso de Santa Úrsula”.

“Ese es un tema que internamente se revisó y se ha girado la instrucción de que más allá de lo que permita o no el protocolo de última milla de los palcos y autoridades o demás, que haya sanciones efectivas independientemente de quien se trate por la ausencia de placas, que eso es un tema que todos por obligación debemos de cumplir, así que en el Mundial o cualquier experiencia, si se presenta quien se presente con ausencia de placas, procederemos a las sanciones correspondientes”, agregó Vázquez Camacho.

En conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio de Gobierno, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) en la capital del país, informó que casi nueve mil elementos formaron parte del operativo de seguridad en el marco del partido del sábado.