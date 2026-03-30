Plan Michoacán para la Paz carece de medidas contra la violencia en escuelas: Mexicanos Primero

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El asesinato de dos maestras a manos de un alumno de 15 años en una preparatoria particular en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, “es la consecuencia de una serie de omisiones, falta de protocolos de atención de las autoridades educativas estatales, de la institución educativa en particular y, por supuesto, de la familia y el entorno del joven agresor”, asegura Erik Avilés Martínez, director de Mexicanos Primero capítulo Michoacán.

Peor aún, en entrevista con Proceso, acusa que el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum el 9 de noviembre de 2025, carece de políticas públicas específicas para la seguridad en los planteles y la atención socioemocional de las comunidades escolares.

Y bajo ese contexto critica programas para estudiantes impulsados por el gobernador, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, así como el apoyo electoral anticipado a la secretaria de Educación, Gabriela Molina, como su posible sucesora en 2027; la llama “la mujer maravilla de la Educación”.

Doctor en Ciencias del Desarrollo Regional, Avilés Martínez destaca que Osmar “N”, alumno de 15 años que disparó con un arma larga contra las maestras María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla dentro de la Preparatoria Antón Makárenko el pasado 24 de marzo, envió “señales inequívocas, notorias, públicas a través de sus redes sociales siete horas antes de perpetrar el atentado”.

Erik Avilés. Crítica al Plan Michoacán para la Paz. Foto: Facebook.

Por eso afirma que eso “ya era una consecuencia grave de no haber dado un diagnóstico de las posibles afectaciones socioemocionales y las condiciones de salud mental del joven por parte del plantel escolar”.

El hecho trajo a la memoria el caso de Ashton Lex, de 19 años, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la UNAM, el 22 de septiembre de 2025. Con una guadaña atacó a muerte a Jesús Israel Hernández Chávez, de 16 años, e hirió a un trabajador que intentó detenerlo. Un día antes, el agresor identificado como “incel” anunció el ataque en sus redes sociales.

En Michoacán también había un antecedente. El 7 de noviembre del 2025, un estudiante de 13 años del turno vespertino de la Secundaria Técnica 12, la más grande del municipio de Lázaro Cárdenas, llamó en sus redes sociales a sus compañeros a organizarse para “matar” a dos maestras. Presuntamente, unos compañeros alertaron a sus padres y éstos avisaron a las autoridades escolares, lo que sirvió para tranquilizar al joven y desactivar su plan. La Fiscalía General estatal dijo que investigaría.

Plan Michoacán, ausencia de protocolos

Erik Avilés Martínez acusa que, pese a la violencia que priva desde hace años en la entidad, “la ausencia de protocolos de seguridad escolar es inequívoca”. Recuerda que en diciembre pasado se aprobaron los lineamientos contra la violencia escolar en el estado, pero en sus 60 cuartillas “no se menciona en absoluto el tema de prevención contra el ingreso con armas a los planteles, muchísimo menos en contra de un ataque armado”.

Por eso asegura que las maestras de la preparatoria Antón Makárenko “estaban completamente inermes, sin defensas ante esta situación, igual que los alumnos, la comunidad educativa de la preparatoria. Ahí están las consecuencias de los inmensos vacíos, del abandono, de que la política educativa en Michoacán no está funcionando”.

Asegura que, desde que fue presentado el Plan Michocán por la Paz y la Justicia, el 9 de noviembre, Mexicanos Primero advirtió que el documento “carece de políticas públicas específicas para la atención socioemocional de las comunidades escolares”.

Ello, pese a que estudiantes, docentes, directivos y padres de familia han estado expuestos a cierre de escuelas, balaceras, muertos y desaparecidos, “dronazos”, explosión de minas personales, extorsión y cobro de piso contra maestros, suspensión de clases por amenazas o por fuego cruzado, así como la detención y abatimientos de algún objetivo delincuencial.

Por ello, acusa que el estrés postraumático, la ansiedad, la depresión, el miedo o el luto son “inherentes característicos” de las comunidades escolares michoacanas, particularmente las que están al interior del estado o en los cinturones de miseria de las zonas urbanas como Tierra Caliente, la Sierra Costa y el Oriente, donde hay grupos delictivos “muy hegemónicos”.

Y lamenta: “Hoy la política pública en materia de contención socioemocional, atención, seguimiento, canalización, detección de posibles trastornos de conductas antisociales y estrés postraumático no se está dando”.

En el plan, agrega, tampoco existen medidas de seguridad para garantizar que estudiantes, maestros, directivos, personal de apoyo puedan trasladarse con seguridad de su casa a la escuela y de regreso. Tampoco para permanecer en los planteles y concentrados en “aprender en paz”.

El entrevistado reconoce que sólo en algunos planteles, como el campus central de la Universidad Michoacana y unas universidades privadas, se colocaron detectores de metales, pero por decisión propia de sus autoridades.

Más gigas, más riesgo

El especialista en temas educativos afirma que la delincuencia en Michoacán tiene “como objetivo directo la salud, la vida, la fuerza de trabajo de los jóvenes”. Advierte que la “narcocultura” genera una “válvula de escape” para ellos; lo mismo que las “ideologías falaces” como la cultura incel, los grupos de “red pills” y “blue pills” y otras en redes sociales sin regulación alguna.

Pese a ello, critica, el gobierno de Michoacán dedica recursos para “regalarles chips con conectividad de internet de cuatro gigabites a cambio de empadronarse, sin ningún control ni seguimiento, sin una atención parental, sin ninguna orientación pedagógica”.

Se refiere al programa “Data Datos Gratis” que lanzaron Ramírez Bedolla y Molina el 15 de febrero pasado, para alumnos de preparatorias y universidades públicas, como parte del Plan Michoacán. El propósito: “fortalecer la permanencia escolar, ampliar oportunidades y garantizar el derecho a la educación con herramientas reales”. La recarga con redes sociales ilimitadas es mensual y sólo les piden seguir inscritos en la escuela.

Avilés Martínez advierte que este “acto clientelar disfrazado de política educativa tiene incentivos perversos y usos facciosos: estos chips pueden llegar a ser mal usados y convertirse en herramientas para el halconeo o para la navegación en redes sociales ilimitadas y tener acceso a sus contenidos sin ninguna orientación ni guía de adultos ni educadores”.

Datos gratis, mala idea. Foto: Eduardo Miranda.

Sin supervisión, advierte, los jóvenes están más expuestos a entrar en grupos incel, de “comunidades fanáticas o religiosos”, videojuegos en los cuales la delincuencia organizada los recluta; o bien se exponen a ser estafados, a comprar droga, a caer en redes de pornografía, entre otros riesgos. “Cada vez más países están prohibiendo el uso de redes sociales, de celulares en las aulas y aquí estamos regalando chips”, ironiza.

Entonces sugiere invertir en internet fijo de banda ancha, con equipos de cómputo exclusivos para propósitos educativos, con personal capacitado, maestros actualizados en el uso de software e Inteligencia Artificial con fines “eminentemente pedagógicos”. En Michoacán, sólo una de cada tres escuelas tienen servicios de agua, luz e internet al mismo tiempo.

El colmo, critica el entrevistado, es que en medio de la inseguridad y precariedad que se vive en las escuelas, la titular de Educación “anda en campaña descarada buscando la gubernatura de Michoacán”.

Y sí: el pasado 4 de octubre, en su cuarto informe de gobierno, Alfredo Ramírez la llamó “la mujer maravilla de la educación”. Desde entonces, en sus actos públicos, la morenista usa brazaletes dorados y rojos similares a los que lleva la heroína de DC Comic y creó perfiles de internet de “Gaby maravilla”, donde aparece en fotos con los brazos cruzados como la amazona de ficción.

Cuarteles en escuelas

Según un conteo de Mexicanos Primero, en el ciclo escolar 2024-2025 fueron asesinados 120 menores en Michoacán, cifra que coloca a la entidad en segundo lugar nacional, sólo por debajo de Guanajuato, que sumó 163 homicidios en el mismo lapso.

Aunque no entra en ese conteo, se recuerda al adolescente de 15 años que asesinó al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el 31 de octubre de 2025 y luego fue abatido presuntamente por las escoltas de éste. Según reportes periodísticos, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) le habrían prometido pagarle 30 mil pesos por el crimen.

En Uruapan se cerró un plantel debido a que los estudiantes extorsionaban con el “cobro de piso” a sus maestros. En Apatzingán las autoridades de seguridad convirtieron cuatro escuelas en bases de operaciones interinstitucionales; es decir, cuarteles.

SEP, boletines y silencios

Proceso solicitó una entrevista a la SEP, dirigida por Mario Delgado Carrillo, sobre las medidas que ha tomado para evitar casos de violencia en las escuelas como el ocurrido en la preparatoria Antón Makárenko. La respuesta de la Coordinación General de Comunicación Social fue enviar dos comunicados.

El primero, fechado el 27 de mayo de 2025, informa sobre la presentación de los “Lineamientos para la erradicación de la violencia sexual en la Educación Básica”. El segundo, del pasado 19 de marzo, es sobre la presentación de los “Lineamientos Generales para la Prevención y la Atención de la Violencia Escolar en bachillerato”.

En este último, la dependencia encabezada por el expresidente nacional de Morena asegura que con esos lineamientos se busca que los estudiantes “se sientan cómodos y seguros en su escuela”. El folleto, de apenas siete páginas, se puede consultar en la siguiente liga: https://heyzine.com/flip-book/1fdcb73bcd.html

En lo que va de la administración, la SEP ha realizado al menos cuatro jornadas nacionales “por la paz y contra las adicciones”, que incluyen lecturas colectivas, torneos deportivos y otras dinámicas recreativas en los planteles.

Y pese a que estudios de la UNESCO y de la extinta Mejoredu aseguran que las becas no resuelven el tema del abandono escolar ni el rezago educativo, la SEP informó que en Michoacán se despliega un sistema integral de becas que beneficia a más de 790 mil estudiantes, con una inversión cercana a 6 mil millones de pesos.

Ataques en escuelas en la última década en México