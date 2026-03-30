Salida de la Colección Gelman es temporal, “es mexicana, no se vendió": Curiel de Icaza

Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio del debate sobre el destino de la Colección Gelman, Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, aseguró que la colección volverá al país en dos años y que además tendrá un proceso de restauración.

“Solamente tiene permiso de salida temporal, no puede salir de forma definitiva. La exposición regresa a México cada dos años según la Ley de Aduanas, por lo que volverá en 2028, reveló la funcionaria durante la conferencia matutina presidencial.

La Colección Gelman estará expuesta hasta mayo en el Museo de Arte Moderno, bajo el título Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander, y después partirá a España para inaugurar en junio el nuevo Centro Cultural del Banco Santander.

“Una declaratoria de monumento artístico se da para proteger obras que son consideradas parte del patrimonio y regula su conservación y prohíbe su exportación definitiva, es decir, las obras solo pueden salir de manera temporal”, agregó la funcionaria.

Curiel de Icaza, subrayó que la colección “es mexicana, no se vendió, solo sale de manera temporal”, en respuesta a dudas públicas sobre su itinerancia internacional y su colaboración con la Fundación Banco Santander.

La salida de las obras de arte se concretará pese al deseo de Natasha Gelman, quien dejó asentado en su testamento que la serie se exhibiera siempre junta y en México.

La colección incluye una vasta obra de Diego Rivera, Frida Kahlo, María Izquierdo, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, David Alfaro Siqueiros, Carlos Mérida, Jesús Reyes Ferreira, Francisco Toledo, Lola Álvarez Bravo, Manuel Álvarez Bravo, Gabriel Figueroa, Tina Modotti y Graciela Iturbide, entre otras.

La semana pasada Curiel de Icaza estuvo en medio de la polémica tras conceder una entrevista radiofónica a Gabriela Warkentin, donde declaró: “para todos los que están super preocupados corran, corran a verla, hace 20 años que no la ven”.

Y evadió responder el tiempo exacto que las obras estarán fuera del país, haciendo énfasis que según la ley la autorización es hasta por cinco años.