Sheinbaum admite que una mujer salió a la ventana de Palacio Nacional a asolearse

Sheinbaum admite que el video de la mujer en Palacio Nacional es real. Foto: Montserrat López y video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Una mujer sí salió a la ventana de Palacio Nacional a asolearse. La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que el video que circuló en redes sociales hace unos días es verídico.

Aunque no reveló su identidad, la mandataria señaló que la mujer ya fue sancionada.

Hay que tener mucho respeto por lo que significa el Palacio Nacional como patrimonio histórico, no es que esté prohibido tomar el sol", dijo.

El video mostraba a una mujer aparentemente tomando el sol en uno de los balcones de Palacio Nacional. Lo que comenzó como sospecha de manipulación digital terminó con una confirmación oficial.

La mandataria explicó que tras una revisión interna se determinó que una persona efectivamente se sentó en la ventana del recinto.

“Se le dijo y fue sancionada, pero hay que decir que no está prohibido, no hay un reglamento en donde se diga 'no puedes salir a tomar el sol en la ventana’, claro hay que tener respeto en Palacio Nacional por todo lo que representa", admitió.

Tras difundirse los videos, el gobierno había hecho una férrea campaña para desestimar la veracidad, diferentes funcionarios aseguraron que no era verdad, incluso el brazo gubernamental de Infomedia, había tildado que era una campaña en contra del gobierno de la 4T y que las imágenes habían sido creadas con Inteligencia Artificial.

Según un “análisis técnico”, que realizó la unidad a cargo de Miguel Ángel Elorza, coordinador de Infodemia y encargado de presentar el “Detector de mentiras” de La Mañanera, más del 71% del video habría sido generado mediante herramientas de Inteligencia Artificial.