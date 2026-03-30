Sheinbaum asegura que donó 20 mil pesos como ayuda humanitaria a Cuba tras llamado de AMLO

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La presidenta Claudia Sheinbaum donó 20 mil pesos para ayuda humanitaria a Cuba, en respuesta al llamado que hizo hace unas semanas el expresidente Andrés Manuel López Obrador a través de sus redes sociales.

Sheinbaum enfatizó que México mantiene una tradición histórica de solidaridad internacional, lo que ha llevado al país a brindar apoyo a distintas naciones en situaciones de necesidad.

Es una aportación personal que no tiene que ver con el ejercicio del gobierno", aseguró.

La presidenta reiteró que su principal responsabilidad es con el pueblo de México y bajo esa lógica, aclaró que su donación no interfiere con sus funciones.

Subrayó que las contribuciones como la suya, forman parte de decisiones voluntarias, sin que ello implique una política pública generalizada.

López Obrador reapareció en sus redes sociales para convocar a la ciudadanía a realizar donativos a Cuba a través de la asociación civil Humanidad con América Latina.

Desde la publicación del expresidente en redes sociales para solicitar donativos han surgido cuestionamientos sobre la legitimidad de la asociación civil que está recibiendo los depósitos.

Esto tanto por los permisos que se le otorgaron en un periodo inusualmente corto para su constitución como por la autorización para recibir donativos.

Incluso, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya se deslindó sobre la organización y las autorizaciones a la cuenta para ser donataria.