Sheinbaum ofreció sus condolencias por la muerte de aficionado previo al México vs. Portugal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Tras el partido inaugural entre la selección de México y Portugal este fin de semana en el Estadio Banorte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que fue "un buen ejercicio" rumbo a la Copa del Mundo.

"Fue un muy buen operativo de movilidad, porque si no se hubiera hecho nada, imagínense que hubieran llegado cien mil vehículos al estadio", declaró durante la conferencia matutina.

Al hacer un balance sobre el operativo de movilidad, refirió que "yo creo que fue muy bueno el operativo, de tal manera que la gente dejó el vehículo en otro lugar y pudieron llegar de manera directa al estadio”.

Condolencias por el deceso

Por otra parte, la mandataria lamentó la muerte de una persona que cayó de una altura de 15 metros aproximadamente, después de que quiso saltar de una rampa a otra.

"Lamentamos mucho, se atendió en su momento", dijo.

Sheinbaum aseguró que habrá trabajo más coordinado al respecto.

"En general fue un buen ejercicio para la inauguración del mundial, y obviamente, hoy estuvo Clara (Brugada, jefa de gobierno de la CDMX) en la mañana, siempre viene los lunes al gabinete de seguridad, y platicamos con ella, y debe de haber algunas mejoras que todavía podemos hacer y cómo puede el gobierno de México ayudar al gobierno de la Ciudad de México”, señaló.

La mandataria adelantó que en la reunión que sostendrá con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se tocarán varios temas entre ellos cómo se encuentra la seguridad.