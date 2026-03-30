Tras siete años de búsqueda, Ceci Flores podría saber este martes si encontró los restos de su hijo

HERMOSILLO (apro).- Tras casi siete años de búsqueda bajo el sol, de remover escombros, cenizas y restos humanos, y de recuperar los restos de más de 2 mil víctimas de desaparición en México, los esfuerzos de Ceci Flores para encontrar a Marco Antonio, uno de sus dos hijos desaparecidos, podrían cerrar un doloroso episodio este martes.

La fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, uno de los colectivos más importantes del país en lo que refiere a la búsqueda de personas desaparecidas, fundado en 2015, acudirá por la tarde a las instalaciones de la fiscalía de Sonora para recibir los resultados de las pruebas genéticas que las autoridades realizaron a una serie de restos encontrados tras un cateo del pasado 24 de marzo.

“Acaba de hablar la fiscalía conmigo”, dijo la activista a Proceso cerca de las 20 horas del lunes. “Me dijeron que hay noticias favorables, así que quiero entender que sí es mi hijo”, aseguró la mujer de 53 años, originaria de Los Mochis, Sinaloa.

El precedente inmediato se remonta a la Carretera 26, uno de los sitios más trabajados por los múltiples colectivos de búsqueda que trabajan en la región, y uno que con frecuencia arroja resultados “positivos”: el pasado 24 de marzo Cecilia Flores publicó un video a través de redes sociales en el que comunicaba el hallazgo de restos que podrían pertenecer a su hijo Marco Antonio, quien fue desaparecido por la misma zona en mayo de 2019 a manos de un convoy armado.

“Ninguna madre merece recoger solamente huesos, recoger solamente huesos, dispersos en todo este lugar. Un lugar muy inmenso. Creo que por todo lo que yo he hecho, todo lo que he encontrado, todo lo que he ayudado hasta encontrar a los delincuentes que desaparecieron a mi hijo, creo que mínimo yo merecía encontrar un cuerpo completo, pero solamente he encontrado huesos dispersos”, aseguró entonces la activista.

Los motivos que llevaron a la líder de las Madres Buscadoras de Sonora a concluir que se trata de Marco Antonio, incluso antes de las pruebas genéticas correspondientes, se centran en algunas prendas encontradas sobre el kilómetro 46 de la mencionada carretera, mismas que habrían pertenecido a su familiar.

Tras la noticia, la fiscalía del estado informó que las pruebas de ADN, junto con otras de diversos tipos, tomarían cerca de 2 semanas para concluir. A horas de que se cumpla una semana desde aquel hallazgo, sin embargo, la de este lunes 30 de marzo podría ser la última noche que Cecilia Flores pase sin conocer el destino de su hijo, quien fuera víctima de la delincuencia organizada a sus 31 años de edad.

Se burlan de nuestro dolor, denuncia Ceci Flores tras llamada en falso

Más de 10 mujeres integrantes de las Madres Buscadoras de Sonora acudieron la tarde de este lunes a un predio ubicado sobre la carretera que conecta la zona urbana de Hermosillo con Bahía de Kino.

La movilización se produjo tras una llamada anónima que las llevó a un cementerio clandestino, pero de vacas, por lo que Ceci Flores, líder del colectivo, calificó el acto como una burla.

“En un lugar acá por la 26 hemos encontrado muchos, pero muchos huesos. Lamentablemente lo que estamos encontrando no es lo que buscamos, solamente huesos de vacas. Por donde volteemos a ver es un cementerio clandestino, pero de huesos de animales. No hay nada (para) que podamos pensar que es de alguno de nuestros desaparecidos. Lamentablemente es como una burla a nuestro dolor, a lo que estamos buscando, a nuestros desaparecidos, y no entendemos por qué”, expresó la activista a través de un video publicado en sus redes sociales.

El mensaje de Cecilia Flores fue emitido mientras esta caminaba por el predio, registraba en video la situación y mostraba las decenas de huesos de vacas acumulados por el terreno.

La “burla”, además de menospreciar su labor, detalló la madre buscadora, representa un obstáculo material directo para encontrar a las personas desaparecidas.

“No se imaginan cuánto gasto es venir a una búsqueda, cuánto sacrificamos, no solo el tiempo. No solamente dejamos a nuestros hijos o nietos al cuidado de alguien más, hacemos gastos de gasolina, alimentos y bebidas hidratantes para venir desde bahía de Kino hasta Hermosillo, para la carretera 26”, puntualizó.

La situación captada por la activista, cuyo colectivo ha logrado la localización de restos de más de 2 mil personas desde que iniciaron labores en 2015, según sus propios datos, contrasta con lo sucedido hace una semana: cuando el 24 de marzo Cecilia Flores comunicó el hallazgo de restos humanos que podrían corresponder a su hijo Marco Antonio, víctima de secuestro en el 2019.

En ese momento, la fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora caminaba frente a la cámara, conmovida por encontrar prendas como las que portaba su hijo, mientras cargaba un hueso que será sometido a pruebas genéticas durante los próximos días para dar certeza de la identidad de la persona a la que pertenecen los restos.