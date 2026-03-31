Beca Rita Cetina: así queda el calendario de pagos de abril para estudiantes de secundaria en 2026

Autoridades mantienen el pago bimestral de la Beca Rita Cetina en 2026. Consulta el calendario de abril.. Foto: @Julio_LeonT

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Gobierno de México inició en abril de 2026 la dispersión de recursos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre marzo-abril, con depósitos programados de manera escalonada conforme a la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios.

La Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina Gutiérrez forma parte de los programas sociales federales dirigidos a estudiantes de secundaria en escuelas públicas. De acuerdo con información oficial de los Programas para el Bienestar, el objetivo del apoyo es contribuir a la permanencia escolar y la conclusión de los estudios en educación básica.

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Las autoridades federales informaron que los pagos se realizan mediante depósitos directos en la tarjeta del Banco del Bienestar, mecanismo establecido como medio oficial para la entrega de los apoyos económicos.

El programa opera bajo un esquema bimestral y contempla cinco pagos al año, ya que no se realizan depósitos durante el periodo vacacional de verano, según información publicada por Programas para el Bienestar en enero de 2026.

Calendario de pagos de abril 2026 de la Beca Rita Cetina por letra del apellido

La dispersión del apoyo económico correspondiente al bimestre marzo-abril se programó en jornadas distribuidas durante la primera quincena de abril de 2026, de acuerdo con el calendario operativo difundido por autoridades de los programas sociales.

Las fechas de depósito para abril de 2026 quedaron establecidas de la siguiente manera:

Martes 1 de abril: letras A y B

Lunes 6 de abril: letra C

Martes 7 de abril: letras D, E y F

Miércoles 8 de abril: letra G

Jueves 9 de abril: letras H, I, J, K y L

Viernes 10 de abril: letra M

Lunes 13 de abril: letras N, Ñ, O, P y Q

Martes 14 de abril: letra R

Miércoles 15 de abril: letra S

Jueves 16 de abril: letras T, U, V, W, X, Y y Z

La programación de pagos se organiza por orden alfabético para distribuir los depósitos y facilitar la operación del sistema bancario durante el periodo de dispersión.

Las autoridades señalaron que el depósito permanece disponible en la cuenta bancaria del beneficiario y puede retirarse en cualquier momento posterior a la fecha asignada, sin necesidad de realizar el cobro el mismo día.

Monto de la Beca Rita Cetina se mantiene en 1,900 pesos bimestrales en 2026

El monto de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria se mantiene en 1,900 pesos bimestrales durante 2026, de acuerdo con información publicada por Programas para el Bienestar en el documento “Así serán las Becas para el Bienestar en 2026”, difundido el 6 de enero de ese año.

El programa establece que las familias con más de un estudiante inscrito en secundaria reciben un apoyo adicional de 700 pesos por cada hijo registrado en el mismo nivel educativo.

Los recursos se entregan en una sola exhibición correspondiente al bimestre, mediante depósitos directos a la tarjeta del Banco del Bienestar.

Más de un millón de estudiantes reciben la Beca Rita Cetina en educación básica

La Beca Rita Cetina amplió su cobertura en el país durante 2026 y alcanzó a más de un millón de estudiantes de secundaria incorporados al programa, según información difundida por Programas para el Bienestar en febrero de 2026.

El programa forma parte del sistema de Becas para el Bienestar y se integra a la política social federal enfocada en la atención de estudiantes de educación básica en escuelas públicas.

Las autoridades federales indicaron que la entrega de los apoyos económicos se realiza de manera directa, sin intermediarios, a través de las cuentas bancarias asignadas a los beneficiarios.