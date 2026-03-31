Becas del Bienestar 2026: monto del pago doble y requisitos para recibirlo

Cuándo depositan la beca Benito Juárez en abril 2026 y cuánto recibirán los estudiantes.. Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Gobierno federal realizará un pago doble de las Becas para el Bienestar durante abril de 2026, correspondiente a la acumulación de dos bimestres del año, informó el programa oficial de becas educativas.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez comunicó el 18 de marzo de 2026 que los estudiantes beneficiarios de los programas educativos federales recibirán un depósito que integrará los apoyos económicos de los periodos enero-febrero y marzo-abril.

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La dependencia explicó que el pago se realizará una vez que concluyó el proceso de validación de matrícula escolar y actualización de datos académicos en los sistemas educativos.

En el comunicado oficial se establece que:

"Durante abril, las y los estudiantes que reciben la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro recibirán un pago doble".

La autoridad educativa indicó que el depósito se realizará mediante transferencia directa a la tarjeta del Banco del Bienestar, mecanismo utilizado para la dispersión de recursos en los programas sociales federales.

El pago acumulado forma parte del calendario operativo del programa y no corresponde a un aumento en el monto de las becas ni a un apoyo adicional extraordinario.

De acuerdo con información institucional, los programas de becas buscan apoyar la permanencia escolar de estudiantes inscritos en instituciones públicas de educación media superior y superior.

Montos oficiales del pago doble de becas del Bienestar en abril 2026 según nivel educativo

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar estableció los montos oficiales que recibirán los beneficiarios durante abril de 2026, conforme al nivel educativo en el que se encuentren inscritos.

Para los estudiantes de educación media superior incorporados al programa Beca Benito Juárez, el apoyo bimestral vigente en 2026 es de 1,900 pesos, por lo que el pago acumulado correspondiente a dos bimestres será de 3,800 pesos.

En el caso de los estudiantes universitarios que participan en el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, el monto bimestral establecido para 2026 es de 5,800 pesos, por lo que el depósito doble en abril alcanzará un total de 11,600 pesos.

La información sobre montos fue publicada por el programa oficial de becas el 6 de enero de 2026, cuando se dio a conocer la actualización de pagos y metas de cobertura para el año.

El documento institucional señala que los apoyos económicos se entregan de manera bimestral y se depositan directamente en cuentas bancarias registradas por los beneficiarios.

La autoridad educativa también informó que las becas se entregan durante diez meses del año, ya que no se realizan pagos en los meses de julio y agosto debido al periodo vacacional escolar.

El esquema de dispersión se mantiene conforme a las reglas de operación vigentes para el ejercicio fiscal 2026.

Fechas de pago de becas del Bienestar en abril 2026 aún sin calendario detallado por día

Las autoridades educativas confirmaron que el pago doble se realizará durante abril de 2026; sin embargo, hasta el momento no se ha publicado un calendario específico con fechas por día o por letra del apellido de los beneficiarios.

El programa oficial informó que las fechas de dispersión se darán a conocer posteriormente mediante los canales institucionales y medios oficiales del Gobierno federal.

En el comunicado emitido el 18 de marzo de 2026, la dependencia señaló que:

"Las fechas de pago serán dadas a conocer próximamente".

Tradicionalmente, la entrega de los recursos se realiza de forma escalonada para facilitar la operación del sistema bancario y garantizar la dispersión ordenada de los apoyos económicos.

El pago correspondiente a abril de 2026 se realizará una vez concluido el proceso administrativo de validación escolar, el cual permite confirmar la continuidad académica de los estudiantes beneficiarios.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar indicó que los estudiantes no deben realizar trámites adicionales para recibir el depósito si mantienen su inscripción activa y cuentan con una tarjeta vigente del Banco del Bienestar.

Requisitos oficiales para recibir el pago doble de becas del Bienestar en abril 2026

El programa de becas educativas establece condiciones específicas que deben cumplir los estudiantes para recibir el apoyo económico correspondiente al pago doble programado para abril de 2026.

Entre los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa se encuentran:

Estar inscrito en una institución pública de educación media superior o superior

Mantener la matrícula escolar activa en el ciclo educativo vigente

Contar con registro actualizado en el padrón de beneficiarios

Tener una tarjeta activa del Banco del Bienestar

Las autoridades educativas indicaron que el depósito se realizará de manera automática a los estudiantes que cumplan con estos requisitos, sin necesidad de realizar solicitudes adicionales.

La dependencia también recomendó a los beneficiarios consultar información únicamente en fuentes oficiales para conocer detalles sobre fechas y depósitos.