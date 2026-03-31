Crisis de sarampión "va a la baja": Salud reporta aplicación de 17 millones de vacunas en tres meses

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El gobierno presumió que la crisis de sarampión "va a la baja" tras la campaña masiva de vacunación, en tres meses se han aplicado 17 millones de vacunas en el territorio, de acuerdo con las autoridades sanitarias.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark destacó que la disminución se ha sostenido durante al menos cuatro semanas consecutivas en las 32 entidades federativas.

“La estrategia para controlar el sarampión en México y en el mundo es vacunar. Es la medida más eficiente, más segura y la que más funciona para que no se propague”, aseguró el funcionario.

Clark aseguró que se han aplicado 17.2 millones de vacunas en siete semanas. Según este dato, cada semana se habrían realizado 2 millones 428 aplicaciones.

Desde el arranque de la campaña que ocurrió el 7 de febrero, el gobierno refirió que se habían aplicado 1.7 millones de dosis, y se habían registrado semanas con picos de hasta 3.4 millones de vacunas administradas.

Datos del sistema de vigilancia epidemiológica revelan que entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de marzo de 2026 se han notificado 36,477 casos probables de sarampión en México.

De ese total, 14,869 han sido confirmados, mientras que más de 16 mil han sido descartados y otros continúan en estudio.

El subsecretario advirtió que la disminución de casos no significa que el riesgo haya desaparecido, por lo que insistió en que es necesario mantener la vacunación activa, especialmente en los grupos prioritarios, para evitar nuevos repuntes.