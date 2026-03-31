Derrame en el Golfo se originó en ducto de Pemex; se sabía desde febrero: organizaciones ambientales

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El derrame de crudo en el Golfo de México comenzó en febrero y su origen fue en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), coincidieron organizaciones civiles y ambientales tras analizar información pública, imágenes satelitales y registros operativos en la zona.

Sin embargo, en respuesta, Pemex no sólo evitó pronunciarse sobre estos señalamientos, sino que insistió en que el fenómeno está relacionado con la presencia de chapopoteras (emanaciones naturales de hidrocarburos).

De acuerdo con el análisis elaborado por un bloque de organizaciones, entre ellas la Alianza contra el Fracking, el derrame actual en el Golfo de México no comenzó en marzo de 2026, cuando aparecieron los primeros reportes en playas de Veracruz y Tabasco, como se ha manejado públicamente.

Por el contrario, sostienen que el origen se remonta a inicios de febrero, en torno a un oleoducto de Pemex de 36 pulgadas de diámetro, “y alcanzó una magnitud que vuelve inverosímil cualquier alegato de desconocimiento”.

“Desde el 6 de febrero comenzaron a observarse manchas de hidrocarburos en la zona marina frente a Campeche, justo sobre un punto del ducto. El 7 de febrero llegó al sitio el buque Árbol Grande, especializado en reparación de ductos, operado por Constructora Subacuática Diavaz, S.A. de C.V., bajo contrato con Pemex Exploración y Producción”, se lee en el documento.

Durante los siguientes ocho días, la embarcación permaneció sobre el ducto OLD AK C, una línea activa que transporta crudo entre la plataforma AKAL-C y la Terminal Marítima Dos Bocas.

En ese mismo periodo, las imágenes satelitales mostraron la expansión de una mancha de hidrocarburos que, para el 19 de febrero, alcanzaba casi 300 kilómetros cuadrados, una dimensión que difícilmente podría pasar desapercibida para las autoridades y operadores en la zona.

“También se observaban, el 13 de febrero, embarcaciones de apoyo realizando maniobras de atención y dispersión con cañones de agua. Luego se retiraron. Lo que no ocurrió fue una alerta pública inmediata”, señaló el análisis.

La investigación, en la que también participa Greenpeace México, insistió en que durante al menos ocho días se realizaron trabajos de reparación sobre un ducto activo de Pemex, mientras una extensa mancha de crudo era visible y existían operaciones de contención en curso.

“No es creíble sostener que nadie sabía de dónde venía el derrame o que la explicación principal estaba en emanaciones naturales. No es una simple diferencia de versiones. Es una falsedad oficial sobre la cronología y el origen probable del vertido”, reiteró el documento, al señalar opacidad en el manejo de la información.

Sin respuesta e insistiendo en las chapopoteras

Hasta ahora, Pemex no ha aclarado si tenía conocimiento previo del incidente en la investigación de las organizaciones.

Por su parte, el Grupo Interinstitucional no respondió a estos señalamientos y mantuvo su postura de que el origen del fenómeno está vinculado a chapopoteras.

En un comunicado, detalló el despliegue de más de 3 mil elementos (2 mil 200 de la Marina y 700 de Pemex, además de personal de Semarnat, Profepa, Conapesca, ASEA, Conanp y autoridades municipales), así como 47 buques y embarcaciones.

También de 48 vehículos, siete aeronaves, dos drones aéreos, dos drones submarinos y mil metros de barreras de contención para atender la emergencia en mar y costa.

Según el reporte oficial, hasta el momento se han atendido 39 playas, un manglar y un estero.

“Es importante destacar que en la zona de chapopoteras de Cantarell, se instalaron barreras de contención y se continúa realizando la dispersión mecánica de chorro de agua y equipos de inspección con apoyo de seis embarcaciones y un dron submarino”, señaló el Grupo Interinstitucional.

Asimismo, Pemex ha informado que identificó más emanaciones naturales de hidrocarburos frente a las costas del municipio de Coatzacoalcos.