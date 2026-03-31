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El historiador Federico Samaniego entrevé que el Mundial será escenario de protestas multitudinarias contra la administración Trump, en medio de una crisis social y política marcada por racismo, incumplimiento de promesas y represión migratoria.
El caso será presentado por Aguilar Ortiz el próximo 6 de abril en el Pleno de la Corte para la resolución del amparo en revisión 298/2025 tramitado por una mujer que alegó que el ISAI vulnera los principios de proporcionalidad y progresividad contemplados en la Constitución.