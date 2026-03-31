Félix Salgado aclaró que sus dichos sobre nepotismo no eran para Luisa María Alcalde

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el senador Félix Salgado Macedonio arremetió contra la dirigencia de Morena por el estatuto sobre el nepotismo que le impide contender por la gubernatura de Guerrero, el legislador aclaró que sus dichos no eran para la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

En un nuevo video, el senador guerrerense afirmó que aclara lo dicho para que no se tergiverse y que no pongan palabras en su boca que no ha dicho. Además, resaltó que Luisa María Alcalde no puede realizar nepotismo porque no es funcionaria.

“Ratifico lo dicho, porque lo tengo que decir, ratifico lo dicho, pero no, que no tergiversen las cosas, hay medios de comunicación que están tergiversando las cosas, no, no, por favor, no pongan palabras en mi boca que yo no he dicho, yo no he dicho, A ver, respeto absoluto, mi respeto absoluto para mi presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, con todas sus letras, mi respeto absoluto, yo la quiero mucho, la admiro, y la respeto…

“Es nuestra consejera nacional, claro que sí, y bien merecido, porque esos cargos se otorgan de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus trabajos. Nunca, nunca se alusión a nadie, a nadie, a nadie, y mucho menos a ella, no hay nada de eso, y aparte no existe nepotismo, no, porque ella no es la gobernante, ella no los pone, ella es una gran dirigente nacional de nuestro partido de Morena. Ella no tiene la culpa, que su gente sea inteligente, trabajadora, honesta y capaz”, detalló.

Félix Salgado resaltó que él conoce a Luisa María Alcalde de hace muchos años desde que empezó a entregar el periódico Regeneración Casa por Casa y enfatizó que viene desde ‘abajo’.

“Es una joven que yo conozco desde hace muchos años, cómo empezó entregando el periódico Regeneración casa por casa, fue un ícono de la publicidad, cómo olvidar ese video en el camión con los jóvenes y chambeando, chambeando. Viene desde abajo, viene desde abajo, chambeadora, chambeadora y yo conozco a su familia, a su papá, a su mamá, su papá un gran abogado laborista, su mamá una gran mujer, luchadora por la democracia”, dijo.

El senador había dicho que es una contradicción el estatuto sobre el nepotismo, pues en Morena también se debería prohibir tener a familiares en el gobierno.

“Yo tengo un impedimento. Tengo el impedimento de que un estatuto a mí me prohíbe. ¿Por qué? Porque mi hija es gobernadora. Pero fíjese qué paradoja de los que me fustigan, los que me critican. ¿Es que estamos en contra del nepotismo? Sí, pues, pero tienes a toda tu familia en el poder.

“Ahí hay una para una controversia, una contradicción. Hay que ser derechos ¿Estamos contra el nepotismo? Pues ningún familiar en el poder, es el nepotismo”, dijo.