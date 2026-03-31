La frontera podría abrir gradualmente ante disminución de casos de gusano barrenador: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el martes 31 de marzo de 2026. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En los próximos meses se podría reactivar la exportación de ganado a Estados Unidos, luego de que avances en la contención de los casos de gusano barrenador. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una contención de los casos.

Afirmó que existe un panorama “moderadamente optimista” para la reapertura de la frontera.

Explicó que en estos momentos se llevan a cabo trabajos en coordinación con autoridades de ambos países, con una revisión constante de los indicadores sanitarios para controlar la plaga.

Aunque aún no hay una fecha definida para la reapertura de la frontera, el gobierno federal señaló que se avanza en acuerdos que podrían permitir retomar el comercio ganadero.

El resurgimiento del gusano barrenador provocó que el gobierno de Estados Unidos tomara la decisión de cerrar la frontera al ganado mexicano desde finales de 2024.

El cierre ha generado pérdidas económicas millonarias.

Apenas el pasado 9 de marzo, Sheinbaum refirió que que finales de mayo se terminará de construir la fábrica de moscas estériles que podrán combatir al gusano barrenador. Está planta se ubica en Chiapas y que Estados Unidos aportó dinero para su instalación.