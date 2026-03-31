Más chubascos y lluvias fuertes este jueves; alertan por granizo y aguanieve

El Nevado de Toluca amaneció cubierto de nieve este martes . Foto: Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En más de 20 estados se pronostican este miércoles desde lluvias aisladas hasta chubascos y precipitaciones puntuales muy fuertes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió sobre posibles deslaves, inundaciones y encharcamientos en su previsión para el primer día de abril.

En el transcurso de la noche del martes y madrugada del miércoles, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con la corriente en chorro subtropical y canales de baja presión sobre el noreste, centro y sureste del país, aunado a la entrada de humedad hacia el interior del país, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (sur), Oaxaca y Chiapas.

Además, lluvias fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Tabasco, mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Asimismo, se prevén chubascos en Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit y Colima.

Todas las lluvias mencionadas, se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además continuarán condiciones para la caída de aguanieve en zonas montañosas con elevaciones superiores a 4 mil 200 metros sobre el nivel del mar en el centro y oriente del país (Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, La Malinche, Pico de Orizaba y Cofre de Perote).

También se pronostican fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en el golfo de California, Baja California y Sonora, rachas de hasta 60 km/h en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, asimismo, viento de componente sur con rachas de hasta 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y rachas de hasta 50 km/h en estados del norte, occidente, sur y sureste del país, así como en la península de Yucatán.

Fuertes rachas de viento

Para el miércoles, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se desplazarán sobre el sureste del país y la península de Yucatán, interaccionará con la corriente en chorro subtropical y con inestabilidad atmosférica, generando fuertes rachas de viento, chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y Tabasco.

Por otro lado, una línea seca sobre el norte del territorio nacional en combinación con la corriente en chorro subtropical ocasionará rachas de viento de hasta 70 km/h en la mencionada región, además de probabilidad de formación de torbellinos en zonas de Coahuila y Nuevo León.

Finalmente, un canal de baja presión extendidos sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias y chubascos en ambas regiones.

Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco en la región; así como ambiente muy frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México, los cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento del norte y noroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 1 de abril:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas y Tabasco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 1 de abril:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste) y Oaxaca (este).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua, Zacatecas, Querétaro (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el miércoles 1 de abril: