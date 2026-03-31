Monreal confía que Comité de Evaluación elija a los mejores perfiles para consejería del INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que se registraron perfiles afines a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, para ocupar una de las tres consejerías vacantes del instituto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, Ricardo Monreal confió en la decisión del Comité de Evaluación.

Tras una reunión en Palacio Nacional, Monreal resaltó que el comité elegirá a personas con capacidad, imparcialidad y sobre todo profesionalismo.

“Yo confío mucho en el comité de evaluación, un comité de personas probas, un comité que tiene un alto nivel de especialización, un comité que tiene claridad en el propósito de lograr que sean electos personas con imparcialidad, con capacidad, con imparcialidad, y sobre todo profesionalismo, amor a México. Yo creo que lo vamos a lograr.

“Que los tres que sustituyan a los consejeros que han terminado su función y que la terminaron día cuatro, sean gente excelente para México, hombres y mujeres que respondan a las expectativas de México moderno y de los procesos electorales que son claves para perfeccionar la democracia en México”, explicó.

Luego de que el comité validó a los aspirantes para tres consejerías del INE tras salida de Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, aparecieron dos aspirantes que la presidenta del INE intentó colocar en la Secretaría Ejecutiva del INE: Flavio Cienfuegos y Roberto Félix López.