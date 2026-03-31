Morena decidirá alianza con el PT y PVEM en elección intermedia: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el martes 31 de marzo de 2026. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En medio de la tensión política y las diferencias en torno a la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que será Morena quien defina si va en alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la elección intermedia de 2027.

Explicó que las decisiones relacionadas con la estrategia electoral corresponden a la estructura del partido y no a la administración federal.

La mandataria reconoció que las recientes diferencias legislativas obligan a replantear la relación política entre los partidos.

“Es un tema que ya no compete al gobierno”, afirmó.

Sheinbaum subrayó que, más allá de las discrepancias, será la ciudadanía quien evalúe el desempeño de estas fuerzas en las urnas

El PT y el PVEM votaran en contra de puntos clave de la reforma electoral impulsada por Morena y por la mandataria, incluyendo la propuesta para adelantar la revocación de mandato a 2027.

Además de esta declaración, la semana pasada la dirigente nacional del partido, Luisa Alcalde, advirtió la posibilidad de romper la alianza con el PVEM en San Luis Potosí, en caso de que ese partido impulse como candidata a la gubernatura a Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona.