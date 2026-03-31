Sheinbaum envía al Senado iniciativa sobre la Ley General en materia de Feminicidio

El cuerpo de Lizbeth Vargas, de 25 años, víctima de feminicidio presuntamente por parte de su cónyuge, fue sepultado en el panteón de la comunidad El Moralillo, en Medellín de Bravo, Veracruz. Foto: Yahir Ceballos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, informó que llegó al recinto legislativo la iniciativa de Ley General en materia de Feminicidio propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En sus redes sociales, la legisladora morenista detalló que analizarán esta propuesta que permitirá “legislar para que nunca más una mujer muera con violencia por el solo hecho de ser mujer”.

“En la Cámara de Senadoras y Senadores, recibimos la Iniciativa de la presidenta @Claudiashein que reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en materia de Feminicidio, con el objeto de homologar la investigación y la tipificación de este delito en todo México”, compartió.

La iniciativa busca homologar la investigación y tipificación del delito de feminicidio en todo el país y que sea perseguido de oficio, además de incrementar las penas de 40 a 70 años de prisión a quien cometa el homicidio por razones de género.