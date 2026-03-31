Sheinbaum evade decir si ataques contra Grecia Quiroz fueron violencia política de género

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la semana pasada senadores de Morena le gritaron a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, durante su visita, la presidenta Claudia Sheinbaum evadió fijar su postura sobre si se trató de violencia política de género y dijo que serán las "autoridades competentes", quienes revisarán el caso.

La presidenta pidió distinguir entre la solidaridad con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz y la contienda política en Michoacán.

“Son temas más políticos que tienen que ver, pues con la disputa política permanente que hay y más ahora que se viene el periodo electoral, si esto es violencia política de género no, ya tendrán que revisarlo las autoridades competentes son dos temas distintos”, dijo.

"Hay que tenerle solidaridad especial a Grecia Quiroz, pues perdió a su esposo en una situación muy grave y estamos atendiendo Uruapan, a ella, y a Michoacán en su conjunto como todo el mundo lo sabe", afirmó.

Durante aquella visita, miembros de la bancada de Morena comenzaron a gritar: “¡Morón! ¡Morón!”, en apoyo al senador morenista Raúl Morón, quien Grecia Quiroz pidió investigar como uno de los presuntos responsables del asesinato de su exesposo, Carlos Manzo el año pasado.

“Vuelvo a reiterar, a lo que vine, con las personas que realmente creo yo, o vuelvo a mencionar, Carlos en vida, hizo relación, muy buena amistad con Emanuel, y, bueno, vine a saludarlo a él, y la realidad es que con nadie más tengo que quedar bien”, explicó en aquel momento.