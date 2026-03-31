Sheinbaum presume confianza de la gente en Morena para la elección de 2027: "Va muy bien"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al ser cuestionada sobre la elección del siguiente año, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el partido gobernante "va muy bien".

La declaración ocurre días después de que Sheinbaum aseguró que no hará campaña en favor de Morena.

La presidenta negó en ese momento que si en el 2027 se realizaba la revocación de mandato, ella no haría campaña a favor de Morena, pues afirmó que estaría prohibido.

“Si es a la mitad del periodo la presidenta no puede hacer campaña por un partido político, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero si va la revocación de mandato en el 2027, en la mañanera yo digo: ‘oigan, recuerden que hay revocación de mandato también en la elección del (20)27’. Es que se permita decirlo porque antes no se permitió decir nada durante ese periodo”, expuso el pasado 23 de marzo.

Además, hace dos semanas la mandataria descartó que Morena viole los tiempos electorales rumbo a las elecciones intermedias con actos anticipados de campaña.

“Si, hay una sanción porque hay adelanto en las campañas, pues lo tiene que hacer el Instituto Nacional Electoral, yo no considero eso. Se ha hecho siempre y muchos partidos políticos lo hacen. adelantan su esquema”, afirmó.

El Consejo Nacional de Morena acordó que el 22 de junio se seleccionará, con base en encuestas, a los "coordinadores estatales de la defensa de la transformación" en los 17 estados donde habrá elecciones para gobernadores.

En aquella ocasión, Sheinbaum resaltó que a diferencia de otros partidos donde hay “dedazo” de los candidatos, Morena saca en las encuestas a sus posibles candidatos.

"Yo no veo por qué haya que reducir los tiempos de campaña. Se redujeron antes eran de seis meses, creo que eran de nueve meses, un tiempo pues luego seis meses. Y ahora son tres meses de tiempo de campaña”, explicó.

El Consejo Nacional de Morena, prevé designar a los coordinadores distritales federales el 3 de agosto.