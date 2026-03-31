Sheinbaum retrasa "unas semanas" la inauguración del tren Lechería-AIFA

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el retraso de la inauguración del tren AIFA-Lechería. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el retraso de la inauguración del tren AIFA-Lechería y aunque no dio una fecha concreta, dijo que serán "unas semanas".

La mandataria confirmó que el tren permanece en fase de pruebas con el propósito de adquirir la certificación que lo acredite como un medio de transporte seguro.

En diciembre del año pasado, la presidenta realizó el primer viaje de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte del periodo de pruebas que se realizaba en ese momento.

Ahí, anunció que en el primer trimestre de 2026 estará listo el tren de pasajeros.

“Hoy hicimos el primer viaje de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y los siguientes meses viene toda la etapa de pruebas. Aquí se comprometieron conmigo la SICT, ingenieros militares, a que va a estar listo en el primer trimestre de 2026, ya para utilizarse. Queremos que para Semana Santa ya la gente pueda subirse en Buenavista, llegar al AIFA, tomar su avión a distintos lugares del país o del extranjero, y que también todos los habitantes del Estado de México de esta zona puedan disfrutar de este hermoso tren que le da una movilidad muy importante a toda la Zona Metropolitana del Valle de México”, explicó en aquel momento.

En aquel entonces, el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, informó previamente que el tramo tiene una longitud de 23.7 kilómetros, contará con seis estaciones y una terminal, y operará con trenes acoplables, manteniendo un intervalo de 15 minutos entre cada unidad.