Ximena Navarrete presume viaje con su esposo, Juan Carlos Valladares, diputado que suma 51 faltas

La exmiss universo, Ximena Navarrete, con su esposo, el diputado del PVEM, Juan Carlos Valladares, de viaje en Japón. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Las críticas llovieron para Ximena Navarrete y su esposo, el diputado federal Juan Carlos Valladares, tras un video de su lujoso viaje a Japón.

La exmiss Universo decidió eliminar de sus redes sociales el video que recopilaba diversos momentos de sus vacaciones junto al legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), luego de la oleada de comentarios sobre sus 51 faltas en la Cámara de Diputados.

En la filmación se puede observar a la pareja disfrutando de los destinos turísticos del país oriental, amenidades en hoteles sofisticados y restaurantes de alto costo con variedad gastronómica.

Por si no fuera poco, la pareja se trasladó en un avión privado y asistieron al Gran Premio de la Fórmula 1, celebrado en el Circuito de Suzuka.

Una particularidad que se capturó la atención de los usuarios de redes sociales fue la presencia del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, con quien disfrutaron del viaje.

Antes de que la publicación fuera eliminada, Vallares escribió: “Qué gran fin de semana, gracias compadres, los queremos mucho”.

La ex miss universo Ximena Navarrete borró el video donde se ven sus vacaciones en Japón con su esposo el diputado del PVEM @JCValladaresMx donde se ven en hoteles de lujo, avión privado. Todo mientras el tiene 51 faltas en votaciones de la cámara y cobra 217 mil pesos. pic.twitter.com/7aZCJxzeK0 — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) March 30, 2026

¿Quién es Valladares?

De acuerdo con el periodista Jorge García Orozco, Valladares acumula 51 ausencias en 179 votaciones de la Cámara de Diputados, según el Sistema de Información Legislativa.

Dichas faltas en el parlamento se figuran desde septiembre de 2024, fecha en la que asumió el cargo.

El diputado federal por San Luis Potosí recibe un salario mensual estimado en alrededor de 217 mil pesos, recursos que provienen del erario público.

Antes de adentrarse a la política, se formó en el sector empresarial, donde incursionó como accionista en empresas de combustibles, inmobiliarias y servicios financieros.

También es presidente del consejo de administración de una firma nacional. Sin embargo, los detalles sobre su puesto no están definidos en los registros públicos, por lo que se desconoce el periodo en el que ha ocupado el puesto.

Además, fue secretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí y coordinador estatal de Vinculación Empresarial y Emprendimiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Valladares creció en un entorno personal mediático al ser hijo de uno de los propietarios del medio digital Sin Embargo.

Debate en internet

Este caso ha generado una fuerte conversación en el entorno digital, donde internautas cuestionan el compromiso del funcionario con sus obligaciones legislativas.

Además, ha vuelto a salir a la luz el término de “austeridad”, discurso promovido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena, aliado del partido en el que milita el diputado Valladares.

La oleada de críticas ha girado en torno a la línea entre la vida privada y la responsabilidad de un cargo público.