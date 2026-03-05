FGR identifica los cuerpos de otros dos mineros que desaparecieron en Concordia, Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que identificó los cuerpos de dos de los 10 trabajadores de una empresa minera que desaparecieron en Sinaloa desde enero pasado, con lo que suman ya siete víctimas plenamente reconocidas.

Los cuerpos identificados forman parte de los 10 que fueron localizados en febrero pasado en un predio ubicado en la localidad El Verde, del municipio La Concordia y ya fueron entregados a sus familiares quienes, según lo informado por la FGR, contaron con el acompañamiento de psicólogos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

La FGR agregó que además de los trabajos de identificación de los cuerpos, continúan las labores de investigación sobre lo que ocurrió con los trabajadores mineros.

Los trabajadores desaparecieron en enero de este año cuando se dirigían a laborar a los yacimientos minerales que fueron concesionados a la minera canadiense Vizsla Silver Corp.