Inician las entrevistas a candidatos a ocupar la titularidad de la ASF en San Lázaro

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados lleva a cabo las entrevistas a los candidatos a la titularidad de la ASF. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados definió que los días jueves y viernes realizarán las entrevistas a los 92 aspirantes para la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la sesión del miércoles 4 de marzo, la Comisión aprobó la metodología para las entrevistas de las aspirantes para elegir a la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación para el periodo 2026-2034.

El acuerdo detalló que las entrevistas se llevarán a cabo este jueves 5 y viernes 6 de marzo, bajo la modalidad de grupos de trabajo que sesionarán de manera simultánea en las siguientes sedes de la Cámara de Diputados: el grupo 1 será en el Salón Protocolo “C”, ubicado en el Edificio “C”, primer piso.

El grupo 2 en la Sala de Juntas de la Jucopo, ubicada en el Edificio “G”, segundo piso; el grupo 3 en el Salón de Protocolo “A”, ubicado en el Edificio “A”, planta baja. Las entrevistas de las personas aspirantes se realizarán de manera aleatoria, en un horario de 9:00 a 15:30 horas.

El documento señaló que las personas aspirantes deberán presentarse en el lugar en el que se realizarán las entrevistas con una anticipación mínima de treinta minutos respecto del horario que les haya sido asignado, toda vez que las entrevistas se desahogarán de manera continua y conforme al calendario aprobado.

Además, especificó que en caso de que alguna persona aspirante no se presente en el horario asignado, perderá el derecho al desahogo de la entrevista, sin que ello genere responsabilidad alguna para la Comisión.

Posteriormente, los diputados deberán entregar sus cédulas de evaluación a la secretaría técnica de la Comisión para su apoyo en la carga correspondiente, a más tardar el día lunes, 9 de marzo de 2026, a las 12:00 horas.