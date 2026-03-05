La FIFA no canceló habitaciones de hotel, “las liberó”: Gabriela Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los 800 cuartos de hotel que la FIFA había reservado no fueron canceladas y solo las liberaron al cumplirse el plazo para su confirmación, afirmó la coordinará de los trabajos del gobierno federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas.

No aclaró la razón por la que las habitaciones fueron “liberadas” y sugirió que pudiera ser por especulación y únicamente redundó que fue “porque vencía el plazo”.

Sobre el tema, que la funcionaria consideró “facilito”, dijo:

“Cuando ustedes se meten a una página web y hacen una reservación de hotel, les puede aparecer, si ya hacen la reserva, si pueden tener una ‘tarifa cancelable’. Eso fue lo que sucedió: FIFA reservó un número de habitaciones de hotel en las tres ciudades sede”.

Justificó que “en la fecha para que se registre la prensa, para acceder a los estadios, a los Fan Fest, etcétera, pero de todos los eventos de FIFA, la fecha vence el 31 de marzo. Pero la fecha, el plazo límite que tenía FIFA para decir ‘me quedo o no con estas habitaciones’ venció hace un par de días. ¿Qué fue lo que hizo FIFA?”

“No fue que cancelara las reservas, fue que liberó las reservaciones que había hecho. Si se meten ustedes hoy, ya con su cafecito y revisan, hay en muchos hoteles esa opción a tener tarifas cancelables”.

Esto no lo consideró un problema “porque sabemos que hay mucho interés en venir a nuestro país. “Si revisamos, recordarán ustedes que apenas concluyó esta última tercera fase de venta de boletos, si recordamos las estadísticas de cuáles fueron los partidos que presentaron más interés para la gente, de los cuatro partidos más atractivos para la gente en todo el mundo, dos estaban en nuestro país: uno en la Ciudad de México, uno en la ciudad de Guadalajara”.

Por lo tanto, concluyó que “vamos bien, vamos por buen camino”, y aunque no dio la explicación de la “liberación” de habitaciones, pidió que “nos den chance de precisar la información”.

“Ayer lo estuvo haciendo FIFA. A veces sí nos tardamos un poquito en este rebote de información, pero dennos chance de precisarlo porque vamos a una etapa cada vez más álgida, más cerca del Mundial, seguramente habrá más y más noticias. Entonces, si nos buscan, con mucho gusto podemos darles la información exacta para que nos ayuden a transmitirlo de la mejor manera posible a la gente”.

La FIFA alquiló estas habitaciones hace dos años.

“FIFA llama ‘clientes FIFA’ a ciertos grupos específicos, desde los jefes de Estado, jugadores, árbitros, árbitras ?porque hay que decir también que Katia Itzel será árbitra en la Copa Mundial de este año?, en fin, varios grupos, que le llaman, hasta ‘funcionales’. Pongo el ejemplo: de los medios de comunicación, porque es el más sencillo hasta de que lo puedan verificar. Hoy no han cerrado muchos de esos registros”.

Puso como otro ejemplo que no todo está definido. “Ahora sí que todavía el balón está ahí pendiente de saber hasta qué países va a llegar, y por eso es que se liberaron las habitaciones”.

“Pero, insisto, no hay ni riesgos de turismo”, aunque se ha confirmado que México será sede, en especial en la Ciudad de México.

Cuevas parafraseó a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez: “México está de moda, y está muy de moda para el Mundial. Así que por las habitaciones no se preocupen. Más bien, aquí haría la recomendación de que reserven ahorita que algunas se liberaron, porque seguramente pronto se van a ocupar”.