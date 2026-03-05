Lanzan “botiquín de apoyo” para prevenir violencia en el noviazgo adolescente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fundación Naná y la organización civil Mexicanos Primero lanzaron un “Botiquín de apoyo” para prevenir la violencia en el noviazgo adolescente en México.

Y es que, recordaron, en nuestro país siete de cada 10 mujeres de 15 años o más han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja y solo 13.6% acudió a una autoridad o institución.

Peor aún: 32.3% ha vivido violencia psicológica, física o sexual, durante su trayectoria escolar, siendo los compañeros de clase los principales agresores.

Por ello y en el contexto del próximo Día Internacional de la Mujer –8 de marzo– y de los feminicidios de estudiantes universitarias más recientes en el país, las organizaciones lanzaron el “paquete de herramientas” basado en el estudio “Violencia en el noviazgo desde la perspectiva escolar”.

Dicho análisis identifica a la escuela como “un espacio clave donde conductas de control y agresión se normalizan desde edades tempranas”.

La Fundación Naná y Mexicanos Primero produjeron un video informativo y diseñaron un “botiquín de apoyo” con lenguaje accesible para las jóvenes.

Según explicaron en un comunicado, el video menciona las señales de alerta, clasificadas en banderas amarillas, naranjas y rojas, y tiene un test autoadministrable que ayuda a identificar si una relación presenta patrones de violencia.

En tanto, el “Botiquín” presenta una guía para buscar ayuda en caso de estar en una relación violenta. Incluye datos de las organizaciones de apoyo que se pueden contactar y rutas de apoyo. También orienta sobre cómo pedir ayuda a redes de confianza y servicios especializados.

Las señales de alerta

Entre las señales de alerta que se presentan en el video se cuentan las siguientes:

Alejamiento de la familia

Sensación persistente de malestar

Ansiedad o cambios en el estado de ánimo

Miedo a expresar gustos u opiniones

Recibir burlas, humillaciones o menosprecio

Celos extremos

Vigilancias al teléfono y redes sociales

Exigencias de ubicación en tiempo real

Destrucción de objetos

Jaloneos y golpes

Relaciones sexuales no consentidas o bajo intoxicación

Difusión o amenaza de difusión de fotos o videos íntimos que ponen en riesgo la vida

Recomendaciones

Las organizaciones lanzaron algunas recomendaciones en caso de identificar alguna de estas señales de alerta:

No minimizar la situación y pedir ayuda

Acercarse a personas de confianza

Contactar líneas de apoyo y redes de mujeres en México y Colombia

En caso de emergencia, priorizar la seguridad física inmediata

En caso de no poder salir, resguardarse en un lugar sin objetos peligrosos, evitar negociar con el agresor y procurar recopilar evidencia que pueda servir en procesos de denuncia.

“No tienes que esperar a ‘tener una razón de verdad’ para salir de una situación en la que no te sientes bien”, destacaron las organizaciones.

También animaron a las adolescentes y jóvenes que puedan estar en una relación violenta a “hacer caso a los instintos. La seguridad y la vida son prioridad; no es necesario ‘dejarlo en buenos términos’”.

Fundación Naná y Mexicanos Primero reiteraron su “compromiso con la prevención en el ámbito escolar mediante formación docente con perspectiva de género, protocolos claros y herramientas que posibiliten conversaciones profundas y útiles con estudiantes, para detectar y actuar antes de que la violencia se vuelva irreparable”.

El video y el “Botiquín” se puede ver en la siguiente liga de Youtube: Nanocurso Prevención de Violencia en el Noviazgo, así como en las plataformas digitales de las organizaciones.