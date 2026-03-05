Monreal acepta que no tienen los votos suficientes del PVEM y PT para aprobar reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que es un hombre “realista” al reconocer que no cuentan con los votos necesarios de los legisladores del PVEM y del PT para aprobar la iniciativa de reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No los tenemos y no soy mago ni alquimista, ni pretendo serlo. Soy un hombre realista, un modesto diputado que me honra en coordinar a los diputados de Morena”, señaló en entrevista en Puebla.

El legislador morenista afirmó que faltarían a Morena, por lo menos, 70 votos de legisladores para aprobar la iniciativa que la presidenta mandó a San Lázaro el miércoles pasado.

“Requeriríamos, de acuerdo con la asistencia normal, como 330 votos, si tenemos 253, estamos hablando de 70 cuando menos”, indicó.

“La presidenta, pensando en este escenario, en esta hipótesis que puede ser susceptible de realización, ella habla de un plan B, no lo conozco. Me imagino por dónde va, porque he estado muy pendiente de las mesas de trabajo de la reforma electoral”, detalló.

Monreal enfatizó que la bancada morenista actuará con ponderación, prudencia y van a respaldar la propuesta de la presidenta.