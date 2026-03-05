Ola de violencia por muerte de “El Mencho” provoca siniestros por 254 millones de pesos: AMIS

Unidad de transporte incendiada tras el abatimiento de "El Mencho" en Jalisco. Foto: Especial

CIUDAD DEMÉXICO (apro).- La ola de violencia generada tras el abatimiento del narcotraficante Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, generó un impactó por 254 millones de pesos en siniestros al sector asegurador.

De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la cifra proviene de una actualización sobre los siniestros extraordinarios de bienes asegurados reportados entre el 22 y el 25 de febrero, periodo en el que se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos y actos vandálicos en la región Occidente del país, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según el reporte del organismo que agrupa a las aseguradoras en México, se han recibido 104 reportes por siniestros de daños, excluyendo autos, y 881 reportes relacionados con vehículos.

El corte, con fecha del 3 de marzo de 2026, precisa que hasta el momento se han estimado daños en 765 siniestros, mientras que el resto continúa en proceso de valuación por parte de las compañías aseguradoras.

“La cobertura de dichos siniestros asciende a 254 millones de pesos, monto que se irá cubriendo en los siguientes días por cada compañía”, señaló el análisis.

Estados más afectados

Con datos del Observatorio de Análisis de Siniestros en Seguros de la AMIS, entre el 22 y el 25 de febrero se acumuló un número inusual de reportes por robo de vehículos asegurados, 881. Muy por encima del promedio diario que normalmente se registra en el país.

El estado más afectado fue Jalisco, donde se contabilizaron 576 robos de vehículos por encima del promedio diario, lo que representa 65% del total de los reportes registrados durante ese periodo.

En Michoacán se reportaron 132 robos adicionales, equivalentes al 15% del total.

Mientras que en Nayarit se registraron 103 casos, que representan 12% de los reportes.

Por su parte, otras entidades del país concentraron 70 robos por encima del promedio diario, lo que equivale al 8% restante del total.