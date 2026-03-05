Precaución por lluvias en el fin de semana: así impactarán a cada estado de viernes a lunes

Frío y lluvia se registró en gran parte de la CDMX este jueves. Foto: Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En más de 20 estados seguirán las lluvias durante el fin de semana, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En el periodo del viernes 6 al lunes 9 de marzo, el frente frío 39 será reforzado por una nueva masa de aire polar, de acuerdo con el pronóstico del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para la noche del jueves y madrugada del viernes, una línea seca en el noreste de México e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Coahuila y Nuevo León, y chubascos en Tamaulipas, además de rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora con condiciones para la formación de torbellinos en el norte de los estados mencionados.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí e Hidalgo; fuertes en Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla, chubascos en Morelos, y lluvias aisladas en Sinaloa, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco y Michoacán.

El frente frío número 39 se extenderá sobre el noroeste de la República Mexicana, interaccionará con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, generando rachas de viento de hasta 80 km/h en la región.

Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano, inestabilidad atmosférica y la advección de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, fuertes en Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, chubascos en Veracruz y Tabasco, y lluvias aisladas en Guerrero.

Todas las lluvias mencionadas podrán acompañarse de descargas eléctricas y la posible caída de granizo.

Se desplaza el frente frío 39 el viernes

Para el viernes, el frente frío número 39 se desplazará sobre el noroeste y norte del país; interaccionará con una vaguada polar, las corrientes en chorro polar y subtropical, además de una línea seca que se establecerá sobre el noreste de la República Mexicana, propiciando descenso de la temperatura, lluvias y chubascos en dichas regiones.

Además de fuertes rachas de viento de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas; con probabilidad de formación de torbellinos en Coahuila (norte); rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Sonora y Zacatecas; y de 30 a 50 km/h en Baja California Sur y Sinaloa.

Un canal de baja presión en el sureste mexicano, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en la mencionada región y Yucatán; con lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

La advección de humedad del océano Pacífico y golfo de México hacia el centro, oriente y sur del territorio nacional, originarán lluvias y chubascos en dichas regiones.

Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

Valle de México

Se pronostica cielo parcialmente nublado durante la mañana. Ambiente fresco en la región y frío con posibles bancos de niebla en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México; ambas con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento del sur y suroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 07 al lunes 09 de marzo)

El sábado, el frente frío número 39 será reforzado por una nueva masa de aire polar y se extenderá sobre el norte del país, mientras que la vaguada polar dará origen a una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del territorio mexicano, además del ingreso de un nuevo frente frío.

Dichos sistemas interaccionarán con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando vientos con rachas de 50 a 70 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua Durango; con posible formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste del territorio mexicano, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias y chubascos en el centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluyendo la península de Yucatán.

Durante el domingo y lunes, el nuevo frente frío y la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera se mantendrán sobre el noroeste de México, ambos sistemas interaccionarán con las corrientes en chorro polar y subtropical, originando ambiente frío, viento fuerte a muy fuerte con rachas de hasta 90 km/h, chubascos y lluvias fuertes en el noroeste y norte del país, adicionalmente de condiciones para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Durante el periodo de pronóstico, prevalecerá la onda de calor en Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

Riesgos

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para el viernes 06 de marzo:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Tabasco.

Pronóstico de temperaturas para el viernes 06 de marzo:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Oaxaca (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango (oeste), Estado de México (suroeste) y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento para el viernes 06 de marzo:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas; con probabilidad de formación de torbellinos: Coahuila (norte).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Zacatecas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Quintana Roo.

Sábado 07 de marzo:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (noroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Tabasco.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango; con posible formación de torbellinos: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, durante la mañana: costas de Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Oaxaca (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Durango, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California Sur, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Domingo 08 de marzo:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Posible caída de nieve o aguanieve, durante esta noche y la madrugada del lunes: sierras de Baja California.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, durante la mañana: costa occidental de la península de Baja California; costas de Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Veracruz.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Lunes 09 de marzo: