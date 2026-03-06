Citlalli Hernández justifica instalación de vallas en el Zócalo para la marcha del 8M

CIUDAD DE MÉXICO (apro)- La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, justificó la instalación de vallas metálicas en el Zócalo de la Ciudad de México, previo a la marcha del domingo 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, y pidió que la manifestación sea pacífica.

Al término de la presentación de la Estrategia Centros LIBRE para las mujeres, en el municipio de Tecámac, Estado de México, la funcionaria fue cuestionada por la prensa sobre la medida de seguridad que, de nueva cuenta, se colocó en la plaza pública más importante del país y sus alrededores.

“Nuestra postura primero es de respeto a todas las mujeres que se manifiestan, que ejercen su derecho legítimo a protestar en cualquiera de las modalidades ciudades. Yo vengo del activismo y he protestado casi la mitad de mi vida en las calles con manifestaciones. Desde la Secretaría respetamos cualquier tipo de expresión”, contestó.

La exsecretaria general de Morena agregó que, “en lo personal, creemos que la mejor manera de que se exijan agendas, que se hagan planteamientos, es de la manera pacífica y a través del diálogo”.

Según su versión, “a diferencia de antes, hoy las mujeres tienen una puerta abierta en la Secretaría de las Mujeres o en los distintos espacios de gobierno”.

Sin embargo, consideró que “lamentablemente, los últimos años se ha tenido que convivir esta realidad del ejercicio de gobierno, el respeto al derecho a las manifestantes, el reconocimiento a su legítimo derecho de protestar, pero también el mantener el orden, en el sentido de que, cuando las protestas se vuelven de acción directa o violentas, pues tiene que haber, digamos, una mediación entre quienes no están manifestándose, quienes son transeúntes en el cuidado de la seguridad y el orden”.

Y entonces, justificó: “Por eso, lamentablemente se han tenido que poner vallas en los últimos años”.

La exsenadora recordó la marcha por el 8M del 2025: “El año pasado fue una manifestación pacífica, esperamos que este año también lo sea y que ojalá lo más pronto posible nos encontremos en las calles sin necesidad de poner vallas”.

También rememoró que. en marchas anteriores, “muchas mujeres policías han sido violentadas en estas manifestaciones, digamos, a nivel de llegar con grados altos, niveles de heridas a los hospitales. Entonces, ojalá sea una marcha pacífica”.

Hernández Mora reiteró a todas las manifestantes que “cualquier planteamiento, cualquier exigencia, cualquier denuncia, nosotras estamos para servir y para escuchar”.

El pasado miércoles 4, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también justificó la instalación de vallas metálicas previo a la marcha del 8M. En su conferencia matutina, explicó que la medida tiene el objetivo de prevenir confrontaciones y proteger a manifestantes, así como a los inmuebles históricos. Advirtió que, de no instalarse estas estructuras, serían las mujeres policías quienes tendrían que enfrentar a las manifestantes que ejerzan violencia de manera directa.

“¿Por qué lo hacemos? Muchas veces, como ustedes han visto, participan el llamado bloque negro o grupos que buscan dañar Palacio Nacional… “Para evitar una confrontación entre policías y mujeres que participan de esta manera, pues ponemos estas vallas. Ese es el objetivo”, afirmó.